İdlib'e 25 tır yardım malzemesi gönderildi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde, sivil toplum örgütü temsilcilerinin destekleriyle Türkiye genelinde başlatılan “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırları Suriye İdlib’e gönderildi.

Kampanya kapsamında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Müftüsü İhsan Açık ve bölgede görev yapan il Müftüleri, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem ve İlçe Müftüleri ve 104 ilçe müftüsü, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelerek başta Halep olmak üzere Suriye için dua etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal, “Başında Halep olsa da “İnsanlık Ölmesin” adlı bir kampanyada milletimizin dişinden, tırnağından artırdığı, özellikle Halep’ten İdlib’e intikal eden kardeşlerimizin ve o bölgede mağdur ve muhtaç olan kardeşlerimizin tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik olarak tanzim edilen yardım tırlarını buradan kendilerine götürmek üzere toplanmış bulunmaktayız.” diyerek sözlerine başladı.

Ünal, söz konusu yardım kampanyasını Hz. Peygamberin hayatından örnek vererek şöyle anlattı:Peygamber efendimiz, Mescid-i Nebevi’de otururken Mudar Kabilesinden bir grup, bir heyet gelmiştir. Son derece perişandır. Hz. Peygamber, gelenlerin hallerini görünce Bilal-i Habeşi’ye; “Kalk ya Bilal, ezanı oku” der. Bu, zamansız okunan bir ezandır, Medineli Müslümanlar mescide dolarlar. Hz. Peygamber çıkar ve bir hutbe irad eder. Bütün insanlar birbirlerinden, aynı nefisten yaratılmıştır, insanlar kardeştir, müminler kardeştir ve onların durumunu arz eder. Bunun üzerine bir Müslüman avucunun içerisinde bir keseyle gelir ve önüne koyar. Ardından geriye dönen herkes evinde ocağında ne varsa iki yığın oluşturacak şekilde bir yardım kampanyası başlar. Bu, Hz. Peygamberi (sav) o kadar duygulandırır ki hutbeye çıkar tekrar. O sevincini, o mutluluğunu paylaşır ve ardından şu müjdeyi verir: “Kim bir sünnet başlatır ve bunu işte icra ederse, bu fiili, bu sünneti kıyamete kadar icra edenlerin ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin onların ecirlerinden kendisine bir nasibi vardır” bu bağlamda bir konuşma yapar.

Bu, Hz. Peygamberin (sav) başlattığı insanlık adına, insanlığın zulümde, insanlığın mağduriyette, insanların muhtaç olduğu durumda bütün müminlerin kenetlenmesinin ilk başlangıcıdır, milletimiz bunun en güzel örneğini ortaya koymuştur.

“125 YARDIM TIRI FELAKETİN YAŞANDIĞI BÖLGEYE ULAŞTI”

Şu ana kadar 125 tırla felaketin yaşandığı bölgeye ulaşılmış, önümüzdeki ayın ortasına kadar 500’e ulaşması ümit edilen bir kampanyayla, yaklaşık olarak 10 sivil toplum örgütüyle beraber başlatılan, ama Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde sürdürülen, özellikle de yerindeki ihtiyacın tespit edilip buradan sevk edilecek gıdanın ve diğer unsurların ihtiyacı karşılamak üzere tanzim edilmiş olması son derece önemlidir.

Yardım tırlarının İdlib’e uğurlanmasından önce Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in duasıyla 25 yardım tırı daha İdlib’e uğurlandı.