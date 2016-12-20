İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar

Büyükşehir Belediye Meclisinden alınan karar doğrultusunda "Siz Dert Etmeyin Biz Yaparız" sloganıyla yola çıkan Sosyal Yardım Şubesi ekipleri, dezavantajlı vatandaşlara destek oluyor.



Şube bünyesinde kurulan özel ekip, kent merkezi ve 13 ayrı ilçede projeye uygun evleri tespit ettikten sonra bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.



Proje kapsamında evlerde çatı, zemin, boya ve badana işlerini kısa sürede yapan ekipler, eski evi yepyeni bir görünüme kavuşturduktan sonra sahibine teslim ediyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.



Özverili özel bir ekiple projeyi yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, "Kullanılamaz ve yaşanılamaz durumda olan evlere Belediyemizin şefkat elini değdiriyoruz. Arkadaşlarımız gerekli tadilat ve onarımları yapıyor ve aileye teslim ediyorlar. Bunlar çok fakir ve sosyal desteği olmayan aileler. Evini onaramadığı için o şekilde yaşamaya çalışıyor. ya dul kalmış, ya yetim veya çok yaşlı, kimsesiz...İşte bunlar tespit ediliyor. Uzmanlarımız tarafından evleri güzel bir şekilde restore edilip, sıcak bir yuva şeklinde hemşehrilerimize teslim ediliyor." diye konuştu.



Ailelerden teşekkür



Merkez Eyyübiye ilçesindeki Akşemsettin Mahallesi'nde evi onarılan 65 yaşındaki ortopedik engelli Emine Yıldız da desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Daha önce evinin kapı ve penceresinin olmadığını belirten Yıldız, "Kapım, pencerem yapıldı, evim boyandı, karo döşendi. Allah razı olsun. Maddi ve manevi olarak destek gördük." dedi.



Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Lütfiye Yılmaz de proje sayesinde adeta yeni bir eve kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirerek, "Çocuklarım bu kış günü sıcak bir yuvada kalma imkanı buldu. Banyo ve mutfağa sahip oldum yıllar sonra. Gerçekten güzel bir duygu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.