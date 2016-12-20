Reklam
Bugun...


İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Güzel Evim Projesi" kapsamında, kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri bakımdan geçirilerek onarılıyor.

İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
+ -

Büyükşehir Belediye Meclisinden alınan karar doğrultusunda "Siz Dert Etmeyin Biz Yaparız" sloganıyla yola çıkan Sosyal Yardım Şubesi ekipleri, dezavantajlı vatandaşlara destek oluyor.

Şube bünyesinde kurulan özel ekip, kent merkezi ve 13 ayrı ilçede projeye uygun evleri tespit ettikten sonra bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında evlerde çatı, zemin, boya ve badana işlerini kısa sürede yapan ekipler, eski evi yepyeni bir görünüme kavuşturduktan sonra sahibine teslim ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Özverili özel bir ekiple projeyi yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, "Kullanılamaz ve yaşanılamaz durumda olan evlere Belediyemizin şefkat elini değdiriyoruz. Arkadaşlarımız gerekli tadilat ve onarımları yapıyor ve aileye teslim ediyorlar. Bunlar çok fakir ve sosyal desteği olmayan aileler. Evini onaramadığı için o şekilde yaşamaya çalışıyor. ya dul kalmış, ya yetim veya çok yaşlı, kimsesiz...İşte bunlar tespit ediliyor. Uzmanlarımız tarafından evleri güzel bir şekilde restore edilip, sıcak bir yuva şeklinde hemşehrilerimize teslim ediliyor." diye konuştu.

Ailelerden teşekkür

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Akşemsettin Mahallesi'nde evi onarılan 65 yaşındaki ortopedik engelli Emine Yıldız da desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önce evinin kapı ve penceresinin olmadığını belirten Yıldız, "Kapım, pencerem yapıldı, evim boyandı, karo döşendi. Allah razı olsun. Maddi ve manevi olarak destek gördük." dedi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Lütfiye Yılmaz de proje sayesinde adeta yeni bir eve kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirerek, "Çocuklarım bu kış günü sıcak bir yuvada kalma imkanı buldu. Banyo ve mutfağa sahip oldum yıllar sonra. Gerçekten güzel bir duygu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 




Bu haber 126 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldıŞanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
IŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandıIŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandı
El Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e ÇıktıEl Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e Çıktı
Doğu kadınının 'rol modeli'Doğu kadınının 'rol modeli'
Tipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaretTipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaret
Yeni Cezaevi Yolu Tehlike SaçıyorYeni Cezaevi Yolu Tehlike Saçıyor
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 GözaltıŞanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlarİhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!... TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI