İLK' LERİN BELEDİYESİ HİZMETTE HIZ KESMİYOR

Şanlıurfa merkeze bağlı Halilye ilçe belediyesi . Belediye başkanı Fevzi Demirkol başkan' lıgında hız kesmeden hizmetlerini aralıksız sürdürüyor .

Birçok alan' da başlatmış oldugu hizmet anlayışı ve çalışmaları ile ilk' lerin belediyesi ünvanını alan Halilye belediyesi Belediye başkanı Fevzi Demirkol 'un mütevazi dürüst çalışmaları neticesinde 2 yıllık bir beledi olmasına rağmen olagan üstü başarılara imza atmayı başardı .

Çalışmaları birzat yerinde günlük denetleyen , başkan Demirkol bizim göreve geldigimiz günden bu yana en büyük hayalimiz Halilye ilçe' sini Şanlıurfa' nın en güzel ve modern ilçesi haline getirmektir . Bunun için gecemizi gündüzümüze katmış tüm ekip olarak harıl harıl çalışıyoruz . Ilçemiz bu şehrin Türkiye' deki aynası olacak' tır .yol , su , alt yapı noktasının yanısıra gerek, kültürel anlamda . Gerekse dosyal faaliyetler anlamında biz kimseyi kendimize rakip olarak görmüyoruz . Hatta bu aşama' da bizi örnek alıp bizimle yarışmak isteyen belediye' ler var inanın buda bizleri çok ama çok mutlu ediyor .

Ekiplerimiz gerek ilçe merkezinde, gerekse kırsalda tüm gücü ile çalışıyor. Herkes çok iyi bilsin' ki bizim görev süremiz dolana kadar çalışma azmimizi hıç kimsenin kırma imkanı olmayacaktır . Dedi .