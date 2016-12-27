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İlk Madde Komisyonda Kabul Edildi!
Anayasa değişiklik teklifinin ilk maddesi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

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Tarih: 27-12-2016 00:21
İlk Madde Komisyonda Kabul Edildi!
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Anayasa değişiklik teklifinin birininci maddesi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Mahkemelerin bağımsızlık ibaresine tarafısızlık ilkesi de eklendi.

İLK MADDE KABUL EDİLDİ

Komisyonda anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi. İlk maddede anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidiliyor. Yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor.

BAHÇELİ VE YILDIRIM BİR ARAYA GELMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir araya gelmişti.

 

45 DAKİKA SÜRDÜ

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, anayasa değişiklik teklifi ve terör konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE TERÖR KONUSU DA ELE ALINDI

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ele alındı. Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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