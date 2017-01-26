Reklam
Bugun...


İnstagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır
İnstagram’a gelen canlı yayın özelliği uzun zamandır Avrupa’da aktifti. Şimdi ise İnstagram canlı yayın özelliği Türkiye’de aktif ! Peki instagram canlı yayın özelliği nasıl kullanılır ? detaylar haberimizde.

facebook-paylas
Tarih: 26-01-2017 12:05
İnstagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır
+ -

İnstagram’a gelen canlı yayın özelliği uzun zamandır Avrupa’da aktifti. Şimdi ise İnstagram canlı yayın özelliği Türkiye’de aktif ! Peki instagram canlı yayın özelliği nasıl kullanılır ? detaylar haberimizde.

İnstagram canlı yayın özelliğini kullanmak çok basit !

Sadece 24 Saatliğine fotoğraflarınızı yayında tutan hikaye özelliğine geçiş yapmanız gerek. Ardından canlı yayın sekmesine gelerek yayına başlayabilirsiniz. Tabii tüm bu işlemlerden önce İnstagram uygulamasını Google Playstore üzerinden güncellemeniz gerekiyor.

 

INSTAGRAM’DA NASIL CANLI YAYIN BAŞLATILIR ?

Gördüğünüz gibi, fotoğraf atma ekranında alt sol tarafta artık CANLI seçeneği var ve buradan canlı yayın başlatabilirsiniz. Canlı yayın başlattığınız anda takipçilerinize bildirim gider.

 

 




Kaynak: gap24.net



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İnstagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılırİnstagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır
Facebook’tan canlı tecavüz yayınıFacebook’tan canlı tecavüz yayını
Zuckerberg hakkında bomba iddia!Zuckerberg hakkında bomba iddia!
İsrail Uçan Otomobil Yaptıİsrail Uçan Otomobil Yaptı
Fuat Avni'nin Kim Olduğu Ortaya ÇıktıFuat Avni'nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
ABD ordusundan internete alternatif sualtı sistemiABD ordusundan internete alternatif sualtı sistemi
Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısıDünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı
BTK'nın 'Yasal Hacker' Çağrısına Yoğun İlgi! BTK'nın 'Yasal Hacker' Çağrısına Yoğun İlgi!
Ses kayıtlarını paylaştığı iddia edilen kadın adliyedeSes kayıtlarını paylaştığı iddia edilen kadın adliyede
Samsun Neleri İle Ünlüdür?Samsun Neleri İle Ünlüdür?
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI