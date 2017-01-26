İnstagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır

İnstagram’a gelen canlı yayın özelliği uzun zamandır Avrupa’da aktifti. Şimdi ise İnstagram canlı yayın özelliği Türkiye’de aktif ! Peki instagram canlı yayın özelliği nasıl kullanılır ? detaylar haberimizde.

İnstagram canlı yayın özelliğini kullanmak çok basit !

Sadece 24 Saatliğine fotoğraflarınızı yayında tutan hikaye özelliğine geçiş yapmanız gerek. Ardından canlı yayın sekmesine gelerek yayına başlayabilirsiniz. Tabii tüm bu işlemlerden önce İnstagram uygulamasını Google Playstore üzerinden güncellemeniz gerekiyor.

INSTAGRAM’DA NASIL CANLI YAYIN BAŞLATILIR ?

Gördüğünüz gibi, fotoğraf atma ekranında alt sol tarafta artık CANLI seçeneği var ve buradan canlı yayın başlatabilirsiniz. Canlı yayın başlattığınız anda takipçilerinize bildirim gider.