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İnternetten Araba Satışları Galericileri Vurdu
İnternet üzerinden gerçekleştirilen otomobil satışları galericileri olumsuz etkiliyor.

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Tarih: 28-01-2017 21:56
İnternetten Araba Satışları Galericileri Vurdu
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı'na ilişkin, yetki belgesi alma ve garanti verme şartını getirmesi galericileri umutlandırdı. Son yıllarda internet üzerinden gerçekleşen otomobil satışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten galericiler, taslağın oluşmasıyla fiyatların normal seviyelere düşeceğini ifade ettiler.

İNTERNET ARAÇ FİYATLARININ ARTMASINDA BÜYÜK ROL OYNUYOR

Trabzon'un Değirmendere mahallesindeki Oto Galericiler Sitesi'nde 2. el otomobil alım ve satımı yapan Sercan Turan, internet satışlarının fiyatların yükselmesinde büyük rol oynadığını belirterek, "Araç fiyatlarının yükselmesinin nedeni döviz artışları ve sıfır araçlardaki sirkülasyonlarının fazla olması. Araçların üzerinde 15-20 bin lira bir fiyat artışı olduğu için dolayısıyla bu ister istemez ikinci el piyasasına yansıyor. İnternet üzerinden araç satışları yüksek fiyatlara kadar ulaşıyor. İnternet araç fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor" dedi.

"İNTERNET SATIŞI DEVLET TARAFINDAN ENGELLENİRSE..."

Otomotiv sektörünün yeni yılın ilk aylarında durgun geçtiğini kaydeden Turan, "4. aydan itibaren hareketli bir piyasa var. Herkes kendi işini yaparsa bu ülkede daha sağlıklı, istikrarlı iş ve alışveriş olacağını düşünüyorum. Biz öğretmen ve doktorun işine karışmadığımız gibi bu sektöre de otomotivin erbaplarına yani galericilere bırakılmasından yanayım. Bilinçsiz tüketime karşıyım. İnternetteki satışlarının devlet tarafından engellendiği taktirde fiyatların biraz daha normal seviyeye geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 




Kaynak: haberler.com



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