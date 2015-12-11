IPhone kullanıcılarına müjde

iOS 9'un kullanıma sunulmasıyla birlikte bazı iPhone kullanıcılarının şikayet ettiği yavaşlama vb sorunlar önümüzdeki günlerde sona erecek.

Memnuniyetsizliğini sosyal medyada da dile getiren iPhone kullanıcılara müjdeli haber geldi.

Apple, iOS 9.2 Beta sürümünü yayınlayarak kullanıcılarına büyük müjdeyi vermiş oldu. Daha önceden yayınlanan iOS 9.1 sürümüyle bir nebze olsun sorunları gideren Apple, yayınlayacağı iOS 9.2 sürümüyle birlikte yaşanan tüm olmusuzlukları ortadan kaldıracak.

iPhone kullanıcıları iOS 9.2'yi merakla beklerken, sürümün ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmemekte. Bir iddiaya göre de iOS 9.2'nin önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak.