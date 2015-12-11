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IPhone kullanıcılarına müjde
ABD merkezli teknoloji devi Apple ın çıkaracağı iOS 9.2 sürümüyle birlikte iPhone lar hızlanacak.

IPhone kullanıcılarına müjde
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iOS 9'un kullanıma sunulmasıyla birlikte bazı iPhone kullanıcılarının şikayet ettiği yavaşlama vb sorunlar önümüzdeki günlerde sona erecek.

Memnuniyetsizliğini sosyal medyada da dile getiren iPhone kullanıcılara müjdeli haber geldi.

Apple, iOS 9.2 Beta sürümünü yayınlayarak kullanıcılarına büyük müjdeyi vermiş oldu. Daha önceden yayınlanan iOS 9.1 sürümüyle bir nebze olsun sorunları gideren Apple, yayınlayacağı iOS 9.2 sürümüyle birlikte yaşanan tüm olmusuzlukları ortadan kaldıracak.

iPhone kullanıcıları iOS 9.2'yi merakla beklerken, sürümün ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmemekte. Bir iddiaya göre de iOS 9.2'nin önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak.




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