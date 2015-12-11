iPhone neden yavaşlar? iPhone hızlandırmanın yolları

iPhone neden yavaşlar? Ne yapmak gerekir? iPhone cihazınız yavaşladıyda veya problem yaşamaya başladıysanız, onu yeniden başlatmak genelde problemleri çözebilir. Problem yine de çözülmediyse yeni cihaz satın almak gerekli mi? Yoksa iPhone hızlandırma yöntemleri var mı? iPhone hızlandırma yöntemleri neler? İşte yavaşlayan iPhone cihazınızı hızlandırma yöntemleri...



iPhone neden yavaşlar? Ne yapmak gerekir? iPhone cihazınız yavaşladıyda veya problem yaşamaya başladıysanız, onu yeniden başlatmak genelde problemleri çözebilir.Problem yine de çözülmediyse yeni cihaz satın almak gerekli mi? Yoksa iPhone hızlandırma yöntemleri var mı? iPhone hızlandırma yöntemleri neler? İşte yavaşlayan iPhone cihazınızı hızlandırma yöntemleri...



iPhone cihazınız yavaşladıyda veya problem yaşamaya başladıysanız, onu yeniden başlatmak genelde problemleri çözebilir. Ancak size bundan daha hızlı yardım edecek bir işlev mevcut. iPhone, genel olarak olarak RAM yönetiminde başarılı olsa da, RAM içeriğini kendiniz boşaltarak telefonu hızlandırabilirsiniz. Bunun için kuvvet düğmesini basılı tutun ve kapatmak için kaydırın yazısının ekrana gelmesini bekleyin. Şimdi ekrana dokunmayın, Home düğmesine basın ve basılı tutun. Birkaç saniye sonra RAM'iniz temizlenecek ve kendinizi giriş ekranınızda bulacaksınız. Aynı ipucundan iPad ve iPod Touch'ta da faydalanabilirsiniz. Home düğmesine çift dokunduğunuzda nihai açtığınız uygulamaları gene göreceksiniz. Ancak bu uygulamaları açmak istediğinizde, onları baştan yüklemiş olacaksınız.

iPhone neden yavaşlar?



Bir çok iPhone uygulaması hafızada çevrimdışı dosya tutmakta, örn; facebook, instagram, foursquare vb. Bu uygulamlar belirli bir süre sonra (kullanıma göre) telefonunuzun hafızasını ciddi şekilde doldurmaya ve uygulamaları açmaya çalıştığınızda yavaşlamaya neden oluyor. Yeniden başlat yapabilir, telefonunuzu açıp kapayabilirsiniz. Sorun halen devam ediyorsa aşağıda başka neler yapmanız gerektiğini sıraladık...

iPhone telefonunuzu hızlandırmak için yapmanız gerekenler:



1-Öncelikle kullanım miktarınızı kontrol edin, çünkü tavsiye edilen boş alan %10 civarında. Kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Kullanım menüsüne gidin, bu bölümde Saklama Alanı başlığı altında ne kadar boş yer var ne kadar kullanılıyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca yüklü uygulamaların telefonunuzda kapladığı alanıda öğrenebilirsiniz. Boş alan az ise öncelikle gereksiz, kullanmadığınız uygulamaları silmekle işe başlayabilirsiniz. (ana ekranda uygulamanın üstüne basılı tutarak çıkan çarpı işaretine basıyorsunuz)



2-İnternet geçmişinizi temizleyebilirsiniz. Uygulamalar ve safari kullanımınıza bağlı olarak bu da kullanım alanınızı etkilemektedir. İnternet geçmişinizi, çerezleri ve gereksiz verileri silmek için; Ayarlar > Safari menüsüne giriyoruz. Öncelikle Tarihçeyi Sil sonrada Çerezleri ve Verileri Sil seçeneğini kullanıyoruz.



3-AppStore çok yavaş açılıyor ve kasılıyor.



Ayalarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri (sayfanın en altında) Uyg. için Genius seçimini kapatın. Çünkü her AppStore’a girmeye çalıştığınızda bu özellik hem uygulamalarınız kontrol ediyor (size öneride bulunmak için) hem de bulunduğunuz konum bilgisini alıyor. Bu da AppSotre’un yavaş açılmasına ve çalışmasına neden oluyor. Ek olarak bu alanda Türkiye’de kullanılmayan ve pek işe yaramayan özelliklerde bulunmakta (seçime bağlı) Konum Tabanlı iAd’ler, Pusula Ayarlama, Trafik seçeneklerinide kapalı konuma getirebilirsiniz.



4-Gereksiz çalışan uygulamaları kapatmak. Home tuşuna iki defa üst üste bastığınız zaman çalışan uygulamaları görebiliyoruz. Açılan bölümde uygulamanın üstüne basılı tutarak açık uygulamaları kapatabilirsiniz.



5- Kullanmadığınız yada artık dinlemediğiniz video, müzik ve podcast’leri silerek hem yer açabilir hemde bu dosyalar ulaşmak için açtığınız uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz.



6- Fotoğraflarınızı temizleyin. Çok fazla fotoğraf saklıyorsanız bilgisayarınıza yedeklemekte fayda var. Hem alandan kazanırsınız hemde albümlere göz atmak istediğinizde daha hızlı erişebilirsiniz.



Pil tasarrufu etmek için, gereksiz uygulamaları kapatabilir, parlaklığı %70 civarına çekebilir ve gereksiz uygulama uyarılarını kapatabilirsiniz (önr; foursquare uyarıları)



8- Gereksiz uygulama artıklarından kurtulun. Bu artıklar facebook, instagram, foursquare, twitter vb uygulamaların kullanım yoğunluğuna göre saklama alanınızı doldurmakta ve uygulamların açılmasını yavaşlatmaktadır. Bu artıkları temizlemek için iki önerim olacak, birincisi iPhone uygulaması diğeri ise bilgisayarınıza kurabileceğin bir yazılım. Benim önerim bilgisayara kuracağınız yazılım. Hem daha hızlı hem de daha kesin sonuç elde edebiliyorsunuz.



İlk seçeneğimiz iPhone uygulaması iCleaner. Bu uygulamayı AppStore’dan 0.99$’a indirebiliyorsunuz. Fakat bu uygulamanın dezavantajı hem yavaş çalışmakta hemde telefonu gereksiz yere meşgul etmekte, ayrıca bataryanızı fazla kullanıyor. Bu uygulamada iki seçenek bulunuyor birincisi Hızlı temizleme, ikincisi Güvenli temizleme. Hızlı temizleme bende ortalama 15dk kadar sürüyor, Güvenli temizleme ise 1.5 saat civarında.



İkinci seçeneğimiz ise PhoneClean programı. Bu programı hem windows hemde mac işletim sisteminde kullanabiliyorsunuz. En önemli özelliği bedava olması, ayrıca çok hızlı ve telefonu gereksiz yormuyor, meşgul etmiyor. Programı yükledikten sonra ufak bir tarama yapıyorsunuz, tarama sonuçlarına göre hangi uygulama ve kullanım artıklarını bulduğunu listeleyebiliyorsunuz ve sizin onayınıza göre bu dosyaları hızlı bir şekilde silebiliyorsunuz.



Bütün bu seçeneklerin dışında tabi bir de Restore seçeneğimiz var. Bu işlemide iTunes üzerinden yapabilirsiniz. Fakat eski yedeği geri yüklediğiniz zaman pek bir hızlanma göremeyebilirsiniz. En güzel yöntem yeni bir iPhone olarak işlem yapmayı seçmektir. Fakat bu seçenekte de Rehberiniz ve SMS’lerinizin gitme ihtimali çok yüksek.