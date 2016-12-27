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İş Yerine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Şanlıurfa’da bir iş yerine 6 gün arayla kar maskeli kişilerce düzenlenen iki ayrı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Tarih: 27-12-2016 17:25
İş Yerine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
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Şanlıurfa'da bir iş yerine 6 gün arayla kar maskeli kişilerce düzenlenen iki ayrı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık bir hafta önce gece geç saatlerde iş yerinin önüne gelen kar maskeli kimliği belirsiz kişiler, ekmek fırınına silahla ateş edip kaçtı. Bununla da yetinmeyen şahıslar, cumartesi gecesi yine aynı iş yerine gelerek sopalarla iş yerinin camlarını kırdı. Her iki saldırı da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken içeride kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Saldırı sonrası iş yerine isabet eden mermiler ve sopa darbeleri nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

İş yerinde çalışanlar saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmediklerini ve sabah işe korku içinde geldiklerini ifade etti. - ŞANLIURFA






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