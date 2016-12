İslam Coğrafyası Sivil Toplum Kuruluşları Konseyi olarak, Fransa'da gerçekleşen terörist saldırıları üzüntü içerisinde karşılıyoruz.

Fransa’da yapılan, Suruç, Ankara, Bağdat, Şam, Halep’te de yapılan bu terörist saldırılar sadece bu bölge halklarına karşı değil, tüm insanlığa karşı yapılmıştır.

Dünyanın neresinde ve her kim olursa olsun, hiç kimsenin hiç kimseye zarar verebilme hakkı yoktur.



İnkâr edilemez gerçek şudur ki; bu dünyada yaşayan herkes Tek Yaratıcı olan Yüce Allah'ın yarattıklarıdır.

Kur-an mümini olan ve İslam inancına gerçekten sahip olan kim, bir başkasına zarar vermeyi düşünebilir ki!?

Terörü gerçekleştiren ya da teröre alet olanlar, Din inancını kendi kötü emellerine alet edenler, inançsızlar veya cahil piyonlardan başkası değildir.

Biz İslam Coğrafyası Sivil Toplum Kuruluşları Konseyi olarak İslam ve terör kelimelerini yan yana asla kabul etmiyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun benzer terörist saldırılara, her ne amaçla olursa olsun söz konusu terörist saldırıların Müslümanlara ve İslam âlemine mal edilmesine bu zihniyet değişene kadar karşı çıkıyoruz.



Her ışığın güneş ışığı olmadığı gibi ismine İslam kelimesi ekleyen her grubun da Müslüman olmadığına dikkat çekiyoruz.

Saygılarımızla

İslam Coğrafyası Sivil Toplum Kuruluşları Konseyi