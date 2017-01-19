İsrail askerlerinden yıkım baskını!

Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne, İsrail yıkım ekipleri askerlerle birlikte sabah saatlerinde baskın yaptı. Köylülerin yıkıma karşı çıkmasıyla başlayan çatışmada İsrail askerleri bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Arbedede başka bir Filistinli de yaşamını yitirdi.

Tel Aviv yönetimi, bir aktivistin arabayla askerlere doğru saldırmak istediğini ve bunun üzerine ateş açıldığını duyurdu. Açıklamada, olayda bir İsrail askerinin de öldüğü belirtildi. İsrail polisi, arabayı kullanan kişinin 1948 İslami Hareketi mensubu olduğunu savunuyor.

Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflarda köyde çok sayıda araç görülüyor. Bazı köylülerin ise kanlar içinde gözaltına alındığı fotoğraflara yansıdı.

İsrail meclisindeki (Knesset) Ortak Arap Listesi ise, grup başkanı Eymen Adil Avde'nin de yaralılar arasında olduğunu açıkladı. Arbedede yaralanan milletvekili hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde yıkım ekipleriyle Ummu'l Huran köyüne baskın düzenlemiş, burada yaşayanlar ve İsrail askerleri arasında arbede çıkmıştı.