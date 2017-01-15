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İsrail Uçan Otomobil Yaptı
İsrail'de uçan otomobile benzer bir hava aracı geliştirildi. Bin 500 kilo yük taşıyabilen araç pilot olmadan uçabiliyor.

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Tarih: 15-01-2017 19:40
İsrail Uçan Otomobil Yaptı
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İsrail'de uçan otomobile benzer bir hava aracı geliştirildi. Bu araç pilot olmadan uçabiliyor. 500 kilo yük taşıyabiliyor. Bilimkurgu filmlerini aratmayan aracın, geliştirilmesi tam 15 yıl sürdü.

İsrailli bir teknoloji firması, otomobile benzer bir hava aracı geliştirdi. Bin 500 kilo ağırlığındaki araç, saatte 185 kilometre hızla gidebiliyor. Aracın 2020'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.


AFET BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK

Son deneme uçuşunu Kasım ayında gerçekleştiren hava aracının fiyatıysa 14 milyon doları bulacak. Üretici firma, aracın ambulans olarak hizmet vereceğini ve afet bölgelerinden sivillerin tahliyesi için kullanılabileceğini söylüyor.


PİLOT OLMADAN VE BİNALARIN ARASINDAN UÇABİLİYOR

Pilot olmadan gidebilen aracın, askerlerin çatışma bölgelerinden çıkarılmasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Helikopterlerin aksine binaların arasından geçebilen araç, elektrik hatlarının üzerinden de uçabiliyor.

 

 



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Kaynak: haberler.com



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