İzmir saldırısında yeni gözaltılar!

üst akıl, koordine ettiği terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a vardiyalı eylem yaptırırken, İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyla ilgili çok önemli bir bilgi ortaya çıktı.PKK'nın gerçekleştirdiği saldırının asıl hedefinin FETÖ'yle ilgili en kapsamlı delilleri içeren veisimli gizli tanığın verdiği belge ve ifadelerin ardından başlatılan FETÖ soruşturmasını sekteye uğratmak olduğu öne sürüldü. Teröristlerin,in verdiği ve FETÖ'yle ilgili çok önemli delil ve belgelerin yer aldığı, özel kasa içinde saklanan "flash belleği" alıp imha etmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Saldırının, İzmir Örgütlü Suçlar Savcısı Ayhan Yılmaz'ın soruşturmayla ilgili hazırladığı iddianamenin imzalanıp UYAP sistemine verilmesine dakikalar kala gerçekleşmesi de bu iddiayı destekliyor. PKK'nın saldırıyı FETÖ'yle ilgili delilleri karartmak için düzenlediği şüphesi ortaya çıkarken, soruşturma bu yönde genişletildi.Öte yandan, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i Türkiye'ye bir türlü iade etmeyen ABD'nin de bu soruşturmayla ilgili dosyayı geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan talep ettiği öğrenildi. FETÖ'yle ilgili çok önemli delilleri içeren soruşturmadaisimli gizli tanık FETÖ'nün Bergama yapılanması, örgütün yurt içi ve dışındaki para trafiği ile ilgili 85 sayfa ifade verdi.in verdiği belge ve bilgilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un detaylarının deşifre olmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Bu dosyanın şu ana kadarki FETÖ dosyaları içinde teknik delillerin en fazla ve en ayrıntılı dosya olduğu kaydedilirken bu delillerin içinde yer aldığı flash belleğin saldırıda hedef alındığı iddia ediliyor.Adliye saldırısıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7'si adliye çalışanı 19 kişinin sorgusu sürüyor. 7 adliye çalışanından 5'inin sosyal medya paylaşımları ve PKK sempatizanı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı, biri müdür 2 adliye çalışanının ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım etmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltındaki diğer 12 kişinin ise, teröristlerin üzeriden çıkan sahte kimliklerin sahipleri, teröristlerin kullandığı araçları satanlar ve bu araçları daha önce kullananlar olduğu belirtildi.Saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Çoban ve ismi henüz belirlenemeyen diğer teröristin bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalar da sürüyor. Polis, teröristlerin saldırı öncesi adliyede keşif yapıp yapmadıklarını, bu sırada bir adliye çalışanından yardım alıp almadıklarını ortaya çıkarmak için adliye ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.İzmir Adliyesi'nde PKK terör örgütü tarafından bombalı araç ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Saldırıda öldürülen teröristlerden birinin cenazesi ailesi tarafından alınırken, ikinci teröristin cenazesini ise kimse teslim almadı.İzmir Bayraklı Adliyesi'nde geçen Perşembe günü PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha bu sabah adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. Teröriste cenaze aracı temin edilmemesi üzerine kömür taşıyan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi.