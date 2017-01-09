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İzol, 5. Kitabı Olan 'Roza'yı Okurlarıyla Buluşturdu
Şanlıurfa’nın en büyük aşiretlerinden İzol Aşireti’nin önde gelen isimlerinden Hamit İzol, 5. kitabı olan ’Roza’yı, Çukurova 10. Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşturdu.

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Tarih: 09-01-2017 11:28
İzol, 5. Kitabı Olan 'Roza'yı Okurlarıyla Buluşturdu
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300 edebiyatçının ağırlandığı Çukurova 10. Kitap Fuarı başladı. Fuarda okuyucularıyla buluşan Hamit İzol, yeni kitabı 'Roza'yı okurları için imzaladı.

'Aşiret', 'Ağanın Akmayan Gözyaşları', 'Kürt'ün Türk Aşkı', 'Barış Sonrası Büyük Türkiye' kitaplarının yazarı Hamit İzol'un 5. kitabı olan 'Roza', Adana'daki fuarda okuyucusuyla buluştu. 'Günün Doğuşu' anlamına gelen Roza'nın ilk imza günü, Çukurova 10. Kitap Fuarı'nın açılışında yapıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, bütün kitaplarının toplumsal yaralara parmak bastığına değinen İzol, "Gerçekten yaşadığımız süreç çok sıkıntılı bir süreç. Dana önceki kitaplarda da belirttiğim gibi toplumun kanayan yarası olan sorunlara Roza'yı da ekleyerek dikkat çekmek istedim" dedi.

Bu kitapta, hayat gailesinin Şanlıurfa'dan Hatay'a göç ettirdiği bir aileyi anlattığını söyleyen İzol, "Bu ailenin büyük kızının aşiretinin onaylamadığı bir adama aşık olup, onunla uzaklara kaçarak bir yuva kuruşu, yani ölüm fermanını kendi elleriyle imzalayışını konu aldım" diye konuştu.

 

 




Kaynak: haberler.com



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