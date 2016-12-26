Kaçakçıların zulası görenleri şaşkına çevirdi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da kamyon kasasının hidrolik kısmına zulalı bir şekilde yerleştirilen 10 bin 760 kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa-Mardin yolunda şüphelen bir kamyoneti durdurdu.Kamyonette yapılan aramada, kamyonet kasasının alt kısmına zulalı şekilde çeşitli markalarda 10.760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Polis ekipleri araca el koyarken, araç sürücü Mahsun Ç. gözaltına alındı.