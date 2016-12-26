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Kaçakçıların zulası görenleri şaşkına çevirdi
Şanlıurfa'da emniyet güçlerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda, bir kamyonetin kasasına kurulan hidrolikli düzenek görenleri şaşkına çevirdi.

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Tarih: 26-12-2016 14:19
Kaçakçıların zulası görenleri şaşkına çevirdi
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS)-  Şanlıurfa’da kamyon kasasının hidrolik kısmına zulalı bir şekilde yerleştirilen 10 bin 760 kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa-Mardin yolunda  şüphelen bir kamyoneti durdurdu.Kamyonette yapılan aramada,  kamyonet kasasının alt kısmına zulalı şekilde çeşitli markalarda 10.760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Polis ekipleri araca el koyarken, araç sürücü Mahsun Ç. gözaltına alındı.

 






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