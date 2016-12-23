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Kahraman: FETÖ insanları mankurt yapıyor
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Beyinlerini yıkadıkları  kadroları FETÖ bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal  damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin  yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların  Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine  inanıyorum" dedi.

Kahraman: FETÖ insanları mankurt yapıyor
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Kahraman, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da, Azerbaycan Milli  Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis  Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Asadov,  TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Konseyi ve Türk Akademisi gibi kurumların Türk dünyasını  birbirine daha da yaklaştırdığını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden ve iki ülkenin birbirine verdiği  destekten bahseden Asadov, "Son zamanlarda meydana gelen terör olayları bizi  tedirgin ediyor. Türk hükümetinin er geç bu konunun sonuna gideceğine eminim.  Terör konusunu sonuna kadar gitmek ve bitirmek lazım. Bu konuda her zaman  Türkiye'nin yanındayız." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasında iki ülkenin işbirliğinin bölgeye  verdiği faydalardan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve diğer  ülkelerle gerçekleştirilen üçlü mekanizmaların öneminden, Azerbaycan, Türkiye ve  Gürcistan'ın hayata geçirdiği enerji ve ulaştırma projelerinin katkılarından  bahsetti.

"FETÖ; DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve tehlikeli bir örgüt"

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine sahne olduğunu  hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Ancak Türk halkı bu girişimi püskürterek tüm dünyaya bir demokrasi  dersi vermiştir. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve  tehlikeli bir örgüt. Bununla mücadele uzun zaman alabilir ama mücadelenin  uzunluğu istikrarımızı önlememelidir. Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ  bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına kadar  yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve  incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve  Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine inanıyorum."

Dağlık Karabağ sorununu kendi sorunları olarak gördüklerini ve sorunun   Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları  temelinde gecikmeksizin çözümlenmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman,  "Ermenistan'a İskender füzeleri yerleştirilmesinin ve Rusya ile Ermenistan  arasında ortak askeri güç oluşturulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının da  hem sürece hem de bölgesel istikrarın tesisine katkı sağlamadığı açıktır."  ifadelerini kullandı. 

Kahraman-Rasizade görüşmesi

Başbakanlıkta Artur Rasizade ile gerçekleştirilen görüşmede konuşan  Kahraman, TÜRKPA'nın faaliyetlerinden bahsederek, Türk dili konuşan diğer  ülkelerin de kuruma katılması için daha fazla ve verimli çalışmalar yapılması  gerektiğini belirtti.

Rasizade ise  iki ülke arasındaki tarihi kökler ve dostluk  ilişkilerinden bahsederek Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu  hatırlattı.

Dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Azerbaycan-Türkiye  ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rasizade, Kahraman'ın  ziyaretinin ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Rasizade, "Maalesef Özbekistan ve Türkmenistan TÜRKPA'da yok. Bu, bir  taraftan diğer ülkelere daha fazla fayda sağlamamız için daha çok çalışmamız  gerektiğini, diğer taraftan da İslam dünyasında maalesef farklı düşüncelerin  olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Kahraman-Tursunbekov görüşmesi

İsmail Kahraman, bugün açılışını yaptıkları TÜRKPA hizmet binasında  Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov ile bir araya geldi.

Kırgızistan'ın ata vatanlarının bir parçası olduğunu söyleyen  Kahraman, Kırgız ve Türk halklarının kardeş olduğunu vurguladı. Kırgızistan'ın  Orta Asya coğrafyasında demokrasi örneği bir ülke olduğunu belirten Kahraman,  Türkiye olarak Kırgızistan'ın demokratikleşmesine her zaman önem verdiklerini ve  desteklediklerini vurguladı.

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan gelişmelerden ve FETÖ'nün darbe  girişiminden bahseden Kahraman, "FETÖ lideri iyi maskelenmişti. Kendini Mehdi  kabul ediyor. Geceleri Peygamber'le konuştuğunu iddia ediyor. 15 Temmuz'da maske  düştü. Bunlar sahip oldukları okullarda çocukları kendilerine çekerek anne  babadan koparıyor. Bunlar piyon olarak bulundukları ülkelerde bir yerlere gelip  bulundukları yeri bağlı oldukları yere bağlamak isterler. Biz diyoruz ki Maarif  Vakfımızla o okulların (Kırgızistan'daki FETÖ okulları) kalitesinin üstünde güzel  bir eğitim sistemi kuralım ve birbirimize yardımcı olalım. FETÖ insanları mankurt  yapıyor. Bir mankurt yapıyor ki 'Git Rusya'nın Türkiye büyükelçisi vur' diyor. O  da geliyor, çekiyor tabancayı, katlediyor. FETÖ budur" dedi.

 

kaynak: milliyet.com.tr




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