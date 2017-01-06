Kamudan 2 Bin 853 Kişi İhraç Edildi

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2 bin 687 personelin görevine son verildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 135 personel ihraç edildi.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 164 asker görevden alındı.

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 149 asker görevden alındı.

- Sağlık Bakanlığı'ndan 838 personelin ilişiği kesildi.

- 649 akademisyenin görevine son verildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 2 BİN 687 KİŞİ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDA BİN 699, DANIŞTAY'DA İSE 8 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel ihraç edildi.

PERSONEL, YURT DIŞINDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

20 İLDE 83 DERNEK VE VAKIF KAPATILDI

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.

İLKOKUL MEZUNLARI UZMAN ONBAŞI OLACAK

Yeni KHK ile birlikte, ilkokul mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

GÜVENLİK KORUCULARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRILABİLECEK

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

ÖZEL GÜVENLİKLERE YENİ DÜZENLEME

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

ÖZEL GÜVENLİK, SİLAHINI GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKARAMAYACAK

680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.