Kanalda Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Tatlıca Mahallesi'nden geçen bir sulama kanalında ceset bulundu. Suyun içindeki cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cesedin Orhan Ö.'ye (22) ait olduğu belirlendi.

3 gün önce de Akçakale'nin kırsal Yukarı Deren Mahallesi'nden geçen bir sulama kanalında kadın cesedi bulunmuştu. Başına poşet geçirilen kadının cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Ekiplerin iki ceset arasındaki ilişkiyi araştırdıkları belirtildi. Farklı noktalarda bulunan cesetler arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.