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Kanalda Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kanalda 47 yaşında darp edilmiş bir erkek cesedi bulundu.

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Tarih: 24-01-2017 22:42
Kanalda Erkek Cesedi Bulundu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kanalda 47 yaşında darp edilmiş bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa-Siverek karayolunun 5. kilometresi Oto Galericiler Sitesi karşısında sabah saatlerinde korkulukları boyayan işçiler kanalda çıplak erkek cesedini fark edince durumu polis bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak toplanan kabalığı dağıttı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından itfaiye ve polis ekiplerince çıkarılan ceset, ceset torbasına konularak kanaldan çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri şahsa ait olduğu belirtilen elbiseleri olay yerinden 40 metre uzaklıkta buldu. Elbiseleri inceleyen polis 47 yaşındaki Sabri Özlahlan'a ait kimlik buldu. İlk incelemede şahsın bedeninde ve başında darp izleri tespit edildi. Ceset, cenaze aracıyla Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis şahsın yakınlarına ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah korkulukları boyarken cesedi fark ettiklerini söyleyen Rıdvan Tuluğ, "Demirleri boyarken bulduk daha sonra polisi aradık. Erkek cesediydi" dedi. - ŞANLIURFA






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