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KAR , KIŞ DEMİYOR VATANDAŞI İHMAL ETMİYOR .
AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLET VEKİLİ AHMET EŞREF FAKIBABA . UÇAKTAN İNER , İNMEZ , HALKIN ARASINA DALDI .

KAR , KIŞ DEMİYOR VATANDAŞI İHMAL ETMİYOR .
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Ak parti . Şanlıurfa millet vekili dr Ahmet Eşref Fakıbaba . Durmak, yorulmak , bilmiyor . Dün sabah yeni yıl dolayısı ile TBMM çalışmalarına ara vermesi nedeni ile THY ' nin tarifeli uçağı ile Şanlıurfa' ya gelen , millet vekili Fakıbaba . Yoğun kar yağışı 'na rağmen dinlenmeden , aracına bindigi gibi şehre indi . Ve halkın arasına karıştı . 

Başta şehirde vatandaşlarla sohpet edip dertleşen . Fakıbaba daha sonra karaköprü belediye başkanı Metin Baydilli ' yi makamında ziyaret edip sorun ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı . Daha sonra şehirde ki taziyeleri ziyaret edip baş sağlıgı dileklerinde bulunan vekil akşam saatlerinde ise Ak parti il teşkilatı' nın yönetim kuruluna katılıp buradaki sorun ve şikayetleri dinledi . Buradan ayrılan Fakıbaba daha sonra haşimye kazancı pazarı civarında bulunan çay ocagında çay içip vatandaşlarla sohbet edip dertleşti .




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