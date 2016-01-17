KARA GENÇLERİ DP DE SİYASET YAPMAYA BEKLİYORUZ ...

Demokrat parti. Şanlıurfa il 2. Başkanı . Necmettin Kara kendisi'nin şu an genç'lik'ten sorumlu il 2. Başkanı oldugunu ve dürüst, temiz, ve karekterli bir siyaset yapmak için tüm gençleri Adnan Menderes'in mirası olan DP de siyaset yapma'ya davet etti . Kara biz yıllar'dır bu pari'nin ayakta kalabilmesi için. Canımızla , malımız' la burada dürüst ve temiz siyaset yapmaya çalışıyoruz . Tek gaye'miz , DP yi ayakta tutmak'tır . Menfaat ve çıkar'dan uzak olan bir siyaset sergiliyor, duruşumuzu dava adamlıgımızla taclandırmak istiyoruz . Bizimle birlikte bu yolda yürümek isteyen, tüm genç'lerimizi Demokrat parti çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyoruz diye konuştu .