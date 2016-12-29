Karaköprü gözünü 3. lige dikti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. grupta Şanlıurfa'yı temsil eden Karaköprü Belediyespor, ligin ikinci devresi hazırlıkları için Antalya’da kampa giriyor. Kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında da başarısını sürdürerek sezon sonu ipi göğüslemek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e çıkarak Şanlıurfa'nın ikinci profesyonel takımı olmayı hedefleyen Karaköprü Belediyespor, ligin ilk devresi için Antalya’da kampa gidiyor.

Faruk Çelik Spor kompleksinde Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu nezaretinde son antrenmanını yapan Kırmızı siyahlı ekipte; yeni transferler, Doğan, Semih ve Ali Mesut’un hırsı gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu, ikinci yarının hazırlıklarına 1 haftadan bu yana başladıklarını söyledi.

Teknik Direktör Şahapoğlu şunları söyledi:

“Ligin ikinci yarısına geçtiğimiz Pazar günü başladık. Güzel bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Amacımız ikinci yarıya daha iyi hazırlanmak. İyi bir tempo ile fizik gücümüzü kuvvetlendireceğiz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Takımımızda eksik gördüğümüz mevkilerimize takımlarında iyi performans sergileyen futbolcular aldık. Takıma çok çabuk bir şekilde adapte oldular. İnşallah Karaköprü Belediyespor’umuzu layık olduğu yere getirmeye çalışacağız” dedi.

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat, bu sezon ipi göğüsleyerek 3. lige çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkan Kudat, "Şanlıurfa'nın ikinci profesyonel takımı olmak için grubu lider bitirerek çıkmamız gerekiyor. Biz takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Ligde ilk maçlarda aldığımız kötü sonuçlar nedeniyle yarıştan uzaklaşsak da sonradan aldığımız seri galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olduk. İnşallah ikinci devrede de kaldığımız yerden devam ederek sezonu zirvede bitiririz ve 3. lige çıkarak Karaköprü'yü sevince boğarız. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kırmızı siyahlı ekibin antrenmanını; Karaköprü Belediyespor Kulüp İkinci Başkanı Mithat Şaka ve Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Topal ve yönetici Mehmet Kutum da takip etti.