Reklam
Bugun...


Karaköprü gözünü 3. lige dikti
Başkan Kudat: İnşallah 3. Lige Çıkarak Karaköprü'yü Sevince Boğarız

facebook-paylas
Tarih: 29-12-2016 14:20
Karaköprü gözünü 3. lige dikti
+ -

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. grupta Şanlıurfa'yı temsil eden Karaköprü Belediyespor, ligin ikinci devresi hazırlıkları için Antalya’da kampa giriyor. Kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında da başarısını sürdürerek sezon sonu ipi göğüslemek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e çıkarak Şanlıurfa'nın ikinci profesyonel takımı olmayı hedefleyen Karaköprü Belediyespor, ligin ilk devresi için Antalya’da kampa gidiyor.

Faruk Çelik Spor kompleksinde Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu nezaretinde son antrenmanını yapan Kırmızı siyahlı ekipte; yeni transferler, Doğan, Semih ve Ali Mesut’un hırsı gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu, ikinci yarının hazırlıklarına 1 haftadan bu yana başladıklarını söyledi.

Teknik Direktör Şahapoğlu şunları söyledi:

“Ligin ikinci yarısına geçtiğimiz Pazar günü başladık. Güzel bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Amacımız ikinci yarıya daha iyi hazırlanmak. İyi bir tempo ile fizik gücümüzü kuvvetlendireceğiz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Takımımızda eksik gördüğümüz mevkilerimize takımlarında iyi performans sergileyen futbolcular aldık. Takıma çok çabuk bir şekilde adapte oldular. İnşallah Karaköprü Belediyespor’umuzu layık olduğu yere getirmeye çalışacağız” dedi.

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat, bu sezon ipi göğüsleyerek 3. lige çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkan Kudat, "Şanlıurfa'nın ikinci profesyonel takımı olmak için grubu lider bitirerek çıkmamız gerekiyor. Biz takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Ligde ilk maçlarda aldığımız kötü sonuçlar nedeniyle yarıştan uzaklaşsak da sonradan aldığımız seri galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olduk. İnşallah ikinci devrede de kaldığımız yerden devam ederek sezonu zirvede bitiririz ve 3. lige çıkarak Karaköprü'yü sevince boğarız. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kırmızı siyahlı ekibin antrenmanını; Karaköprü Belediyespor Kulüp İkinci Başkanı Mithat Şaka ve Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Topal ve yönetici Mehmet Kutum da takip etti.

 

 






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Karaköprü gözünü 3. lige diktiKaraköprü gözünü 3. lige dikti
Şanlıurfa Engelliler, Ligde Kalmayı HedefliyorŞanlıurfa Engelliler, Ligde Kalmayı Hedefliyor
Öğrencilerin maç keyfiÖğrencilerin maç keyfi
Şanlıurfaspor 3 puanı vermediŞanlıurfaspor 3 puanı vermedi
İspanyol Futbolcu fanatik Tatlıses hayranı çıktıİspanyol Futbolcu fanatik Tatlıses hayranı çıktı
Şanlıurfaspor transfer hazırlığındaŞanlıurfaspor transfer hazırlığında
Osmanlıspor’u yenmek gurur vericiOsmanlıspor’u yenmek gurur verici
Amedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını KaybetmişAmedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını Kaybetmiş
THY Euroleague'de Türk DerbisiTHY Euroleague'de Türk Derbisi
Üniversitelerarası Voleybol Heyecanı BaşladıÜniversitelerarası Voleybol Heyecanı Başladı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI