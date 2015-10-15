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Karışan Cenazeler Mezarlıkta Fark Edildi
Mersin'de solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren 51 yaşındaki Sadi Ünlü'nün cenazesi hastane morgunda karıştı.

Karışan Cenazeler Mezarlıkta Fark Edildi
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Mersin'de solunum yetmezliği sonucu ölen adamın yakınları mezarlıkta cenazenin bir kadına ait olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Cenaze, tekrar hastane morgunda değiştirilerek toprağa verildi.

CENAZENİN BİR KADINA AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Edinilen bilgiye göre, solunum yetmezliği rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören 51 yaşındaki Sadi Ünlü, önceki gece hayatını kaybetti. Yakınları, hastane morgundan aldıkları cenazeyi, belediyeye ait cenaze nakil aracı ile defnetmek üzere Güneykent Mezarlığı'na götürdü. Ancak yıkanmak için mezarlık gasilhanesine konulan cenazenin bir kadına ait olduğu fark edildi.

AİLE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Şaşkınlık yaşayan aile, tanımadıkları bir kadına ait olan cenazeyi tekrar hastane morguna götürüp kendi cenazelerini aldı. Yaşanan karışıklığın ardından Sadi Ünlü'nın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.





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