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Kaya'dan üyelerine kredi desteği müjdesi
Şanliurfa Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında “TOBB Nefes Kredisi” kampanyası çerçevesinde imzalanan protokol gereği; Ticaret Borsası üyeleri düşük faizle kredi kullanabilecek.

Kaya'dan üyelerine kredi desteği müjdesi
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS)   Şanliurfa Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında “TOBB Nefes Kredisi” kampanyası çerçevesinde imzalanan protokol gereği; Ticaret Borsası üyeleri düşük faizle kredi kullanabilecek.

 

Yapılan protokol gereği Ziraat Bankası şubelerine müracaat eden üyelerin kredi değerlendirmesi yapılacak ve kredi notları uygun ise düşük faizli kredi kullanabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile  Ziraat Bankası ve Denizbank arasında “TOBB Nefes Kredisi” adı altında  imzalanan protokol ile birlikte;  ekonomik süreçte KOBİ’lerin en büyük sorunlarından biri olan finansman erişiminde yaşanan sıkıntıların  giderilmesine katkı sağlanacak.Şanliurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada imzalanan protokolün kitlesi olan oda ve borsa üyelerinin Şanıurfa ve ilçelerinde bulunan Ziraat Bankası şubelerinin  tamamına başvuru yaparak kredi kullanabileceklerini söyledi.   Nefes Kredisi ile birlikte KOBİ’lerin finansman sıkıntısının giderilebileceğini ifade eden Başkan Kaya, protokolün tüm üyelere ve iş dünyası camiasına hayırlı olmasını diledi.




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