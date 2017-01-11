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'Kayıp' Amerikalı çelik yelekle yakalandı!
İstanbul’a turist olarak geldikten sonra kaybolduğu düşünülen ABD vatandaşı Joe Yat Yung Chan, 24 Kasım'da Nusaybin'de polis tarafından gözaltına alındı.

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Tarih: 11-01-2017 11:25
'Kayıp' Amerikalı çelik yelekle yakalandı!
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Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın özel haberine göre İstanbul’a turist olarak geldikten sonra kaybolduğu düşünülen, ancak Kocaeli’nde ‘cinayete teşebbüs’ten tutuklandığı anlaşılan Amerikalı Joe Yat Yung Chan’la ilgili esrarengiz ayrıntılar ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, vatandaşları Joe Yat Yung Chan’ın İstanbul’da kaybolduğunu bildirdi. Başvuru üzerine harekete geçen İstanbul polisi, Chan’ın Kocaeli’nde cezaevinde olduğu bilgisine ulaştı. Kayıp Amerikalı turistin Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra Kocaeli’nde karıştığı bir olayda ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandığı belirlendi. Polis, bu bilgileri ABD Başkonsolosluğu’na iletti.

GÖZALTISI

Cezaevinde bulunan Chan’ın 24 Kasım 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde polis tarafından gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Yol kontrolü sırasında 37 yaşındaki ABD’linin İstanbul plakalı aracından iki profesyonel kamera, bir yaka kamerası, bir küçük ve bir büyük drone, dokuz kayıt kaseti, fotoğraf makinesi, hard disk, flash bellek, düdüklü pusula ve laptop çıktı. Üzerinde de çelik yelek bulunan esrarengiz Amerikalının, işlemlerinin ardından ‘casusluk faaliyetinde bulunduğu’ iddiasıyla adliyeye çıkarıldığı, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi tarafından Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne alındığı öğrenilen Chan’ın burada karıştığı bir olay sırasında polis memurunun silahını almak istediği ileri sürüldü. Bu olay nedeniyle tekrar gözaltına alınan Joe Yat Yung Chan’ın tutuklandığı bildirildi.







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