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Kenan Doğulu ve Beren Saat dehşeti yaşadı!
Romantik gece kâbusa döndü! Kenan Doğulu- Beren Saat çifti, geçen hafta Etiler’de bir restoran çıkışı birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

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Tarih: 25-12-2016 14:29
Kenan Doğulu ve Beren Saat dehşeti yaşadı!
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Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre Kenan Doğulu ve Beren Saat geçen hafta Etiler’deki Günaydın Restoran’da yemek yedi. Mekânın üst katında oturan çiftin keyifli anlarının üzerine silahların gölgesi düştü.

Çıkışta otomobillerini beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine Doğulu ve Saat korku dolu anlar yaşadı.

ST TİTREME KRİZİNE GİRDİ

Görevliler tarafından hızla mekâna geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi.

Saat güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.





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