Kenan Doğulu ve Beren Saat dehşeti yaşadı!

Kenan Doğulu ve Beren Saat geçen hafta Etiler’deki Günaydın Restoran’da yemek yedi. Mekânın üst katında oturan çiftin keyifli anlarının üzerine silahların gölgesi düştü.Çıkışta otomobillerini beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine Doğulu ve Saat korku dolu anlar yaşadı.Görevliler tarafından hızla mekâna geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi.Saat güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.