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KHK ile Şanlıurfa' da görevden ihrac ve iadeler var
OHAL kapsamında yürürlüğe giren 4 yeni KHK ile 367 memur kamudan ihraç edildi. İşte Şanlıurfa'da ihraç ve göreve iade edilen memurların tam listesi...

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Tarih: 23-01-2017 10:33
KHK ile Şanlıurfa' da görevden ihrac ve iadeler var
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Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

367 KİŞİ GÖREVDEN İHRAÇ EDİLDİ

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 3, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 10, İller Bankasından 2, İçişleri Bakanlığından aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve hukuk müşavirlerinin de olduğu 134, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 23, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumundan 1, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden 2 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 186 kişi görevden ihraç edildi.


TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

YENİDEN GÖREVE KABUL EDİLMEYECEKLER

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

LOJMANLARI TAHLİYE EDECEKLER

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecekler.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEK

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunacak, bildirim üzerine pasaport birimlerince de pasaportları iptal edilecek.

İŞTE URFADA GÖREVDEN ALINANLAR

Tapu Kadastro Müdürlüğü
İbrahim Halil Seymen - Bilgisayar İşletmeni - HİLVAN

Şanlıurfa Valiliği
İsmail Fırathan - Şef

Göç İdaresi
Yasin Şengül - İl Göç Uzman Yardımcısı

Sağlık Müdürlüğü
Öznur Görgü - Sağlık Teknisyeni
Nihat Kılıçaslan - Uzman Doktor

GÖREVE İADE EDİLENLER
Mehmet Şibak - İmam Hatip
Yusuf Alkan - İmam Hatip
İsa Akkuzu - İmam Hatip
Aslı Polat - Hemşire

 

 






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