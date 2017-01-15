Kılıç: 1 puana sevinemiyorum

Deplasmanda Elazığsporla karşılaşan Şanlıurfaspor, maçtan 0-0 skorla berabere ayrıldı. Maçı sonu değerlendirmelerde bulunan Urfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç,”Deplasmanda önemli bir takıma karşı alınan bir puan iyidir.”dedi.

Elazığspor ile 0-0 beraber kalan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Deplasmanda alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek, iki takımın maça çok dikkatli çıktığını belirtti. Kılıç, alınan 1 puana tam olarak da sevinemediğini belirtti.