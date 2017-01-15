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Kılıç: 1 puana sevinemiyorum
Deplasmanda Elazığsporla karşılaşan Şanlıurfaspor, maçtan 0-0 skorla berabere ayrıldı.

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Tarih: 15-01-2017 11:38
Kılıç: 1 puana sevinemiyorum
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Deplasmanda Elazığsporla karşılaşan Şanlıurfaspor, maçtan 0-0 skorla berabere ayrıldı. Maçı sonu değerlendirmelerde bulunan Urfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç,”Deplasmanda önemli bir takıma karşı alınan bir puan iyidir.”dedi.

Elazığspor ile 0-0 beraber kalan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Deplasmanda alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek, iki takımın maça çok dikkatli çıktığını belirtti. Kılıç, alınan 1 puana tam olarak da sevinemediğini belirtti.

 

 




Kaynak: RUHA AJANS



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