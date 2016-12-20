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Kılıçdaroğlu: Dik durmalıyız, birlik olmalıyız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık, karışıklık yaratmak isterler, toplumu birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse yağ sürmemeli. Hepimiz dik, onurlu, vakur bir davranış sergilemek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu: Dik durmalıyız, birlik olmalıyız
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Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi ve TBMM Grubu ortak toplantısı öncesi Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, CHP Parti Meclisi ve TBMM Grubu ortak toplantısı öncesi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kayseri'de son derece acı ve atlatılması zor bir olay yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı arayarak, "geçmiş olsun" ve başsağlığı dileklerini ilettiğini, olay hakkında bilgi almaya çalıştığını aktardı.

"Şundan bütün milletin emin olması lazım. Terör konusunda millet olarak dik ve onurlu durursak, teröre boyun eğmezsek, terörü hep birlikte lanetler ve teröre hep birlikte karşı durursak bu olayı aşarız." diye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık yaratmak isterler, karışıklık yaratmak isterler, toplumu birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse yağ sürmemeli. Hepimiz dik, hepimiz onurlu, hepimiz vakur bir davranış sergilemek zorundayız. Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun, millete sıkılmış bir kurşundur, yapılan her eylem millete karşı yapılmış bir eylemdir. O nedenle toplum olarak, millet olarak, vatandaşlar olarak hep birlikte teröre karşı mücadele edeceğiz.

Şehitlerimiz var, biz ne dersek diyelim ateş düştüğü yeri yakıyor. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu son olur ve Türkiye bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya gelmez."

 




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