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KOBİ'ler 50 Bin TL Krediyi hemen kullanacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü "KOSGEB'in 50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvurup programdan yararlanma hakkını elde edenlere ödemeleri, 2016 yılı bitmeden yapılacak.

KOBİ'ler 50 Bin TL Krediyi hemen kullanacak
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne başvurup programdan yararlanma hakkını elde edenlere ödemelerin, 2016 yılı bitmeden yapılacağını bildirdi. 

Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başvuruları bugün 23.59'da sona erecek destek programına çok yoğun talep geldiğine dikkati çeken Özlü, başvuru süresinin uzatılmayacağını, ancak yeni kayıt ve güncelleme yapılabileceğini belirtti.

Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti. Ödemelerin, AkbankDenizbankGaranti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacağını bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak."

 

kaynak: milliyet.com.tr




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