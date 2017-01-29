Bugun...


Komutandan Kaymakam Yosunkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark ile birlikte Kaymakam Selçuk Yosunkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

facebook-paylas
Tarih: 29-01-2017 12:31
Komutandan Kaymakam Yosunkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
+ -

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark ile birlikte Kaymakam Selçuk Yosunkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Sohbette İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'ya yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulunarak başarı diledi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu'na teşekkür etti. - ŞANLIURFA






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Siverek'te Aranan Şahıs İstanbul'da YakalandıSiverek'te Aranan Şahıs İstanbul'da Yakalandı
Yörük Türkmenlerden Vali Tuna'ya ZiyaretYörük Türkmenlerden Vali Tuna'ya Ziyaret
Komutandan Kaymakam Yosunkaya'ya Hayırlı Olsun ZiyaretiKomutandan Kaymakam Yosunkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Caddeler Köstebek Yuvasına DöndüCaddeler Köstebek Yuvasına Döndü
Vali Tuna Sivil Toplum İzleme Platformu Üyeleriyle Bir Araya GeldiVali Tuna Sivil Toplum İzleme Platformu Üyeleriyle Bir Araya Geldi
resim yok Sivereklilerin tesis sevinci
Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda Araçlar Mahsur KaldıŞanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı
Şanlıurfa depremle yine sallandıŞanlıurfa depremle yine sallandı
Şanlıurfa'da depremŞanlıurfa'da deprem
Feci Kaza, Baba ve 2 Oğlu ÖldüFeci Kaza, Baba ve 2 Oğlu Öldü
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI