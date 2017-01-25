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Konut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile konut faizlerinin yüzde 1’in altına inmesi, kampanyalar ve kredi kullanım oranının yüzde 80’e çıkarılması konut satışında rekor getirdi.

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Tarih: 25-01-2017 11:19
Konut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
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Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesi, kredi kullanım oranının yüzde 75’ten 80’e çıkarılması ve şirketlerin düzenlediği kampanyalar, 2016’da konut satışlarına

Geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 341 bin 453 konut satılarak rekor kırıldı. TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre konut satışları 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. 2016 yılında İstanbul 232 bin 428 konut satışı ve yüzde 17.3 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 144 bin 570 konut satışı ve yüzde 10.8 pay ile Ankara, 81 bin 316 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 130 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.

 İPOTEKLİ SATIŞ ARTTI

Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve Ziraat Bankası’nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının kasım ayında 2015’in aynı ayına göre yüzde 71.4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 369 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18.3 pay ile ilk sırayı İstanbul aldı.

 






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