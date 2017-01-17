Köyünü taşıyana hem ev hem de tarım arazisi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC’ye içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla yapılan Anamur’da bulunan Alaköprü Barajı nedeniyle köyü taşınanlara her türlü imkânı sundu. Barajın yapımından etkilenen Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinden 326 aile için 208 milyon TL proje bedeliyle 326 konut, 3 adet koy konağı, 3 adet 300 kişilik cami, 1 adet 16 derslikli okul, arıtma tesislerini yaparak hak sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahibi ailelerin geçimlerini temin etmek amacıyla tarımsal iskân projesi de hazırlandı ve ihalesi yapıldı.

Hak sahibi her vatandaşa yaklaşık 4,5 dönüm çilek üretimine uygun tarım arazisi verilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; "Taşınma köylünün ihtiyaçları da gözetilerek yapıldı. Buradaki çiftçiler tarafından taşınan köyün etrafında çilek üretimi yapılıyordu. Gerekli araştırmalar ve incelemelerin ardından taşınma sonrasında da yine çilek üretebilecekleri tespit edildi. Ancak bunun için eğim sorunu ortaya çıktı. Eğim dolgu yöntemiyle azaltılarak çiftçilere çilek üretimi yapabilecekleri bir alan hazırlanmış oldu. Onların gelir kapısı da kapatılmamış oldu" dedi.