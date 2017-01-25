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Kuveyt Prensi, Cinayet Suçundan İdam Edildi
Kuveyt kraliyet (emirlik) ailesi El Sabah'ın prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan idam edildi.

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Tarih: 25-01-2017 20:55
Kuveyt Prensi, Cinayet Suçundan İdam Edildi
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Kuveyt devlet ajansı KUNA, kraliyet ailesi El Sabah'ın prenslerinden birinin, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan idam edildiğini açıkladı.

Ajansın bildirdiğine göre bu infaz, Kuveyt'te bir kraliyet ailesi üyesine verilen ilk idam cezası oldu. Prens Faysal Abdullah El Caber El Sabah, diğer altı mahkumla birlikte Kuveyt merkez cezaevinde infaz edildi.

BAŞKA BİR PRENSİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

El Sabah'ın suçunun, 'tasarlayarak adam öldürme' ile 'ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma' olduğu belirtildi. Prens, 2010 yılında bir başka prens olan kuzenini öldürme suçundan mahkum edilmişti.

KOCASININ DÜĞÜNÜNÜ BASAN KADIN DA İDAM EDİLDİ

İdam edilenler arasında, kocasının ikinci evliliğini gerçekleştirdiği düğünü basarak çok sayıda kişiyi öldüren kadın mahkum da yer aldı.

İsminin Nusra El Enezi olduğu aktarılan kadın, kocasının ikinci eş aldığı düğün sırasında bir çadırı ateşe vermiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla davetlinin ölümüne neden olmuştu.

Bangladeş, Mısır, Etiyopya ve Filipinler asıllı diğer mahkumlar da cinayet, cinayet teşebbüsü, insan kaçırma ve tecavüz gibi çeşitli suçlar nedeniyle idam edildi. Mahkumların üçünün erkek, ikisinin kadın olduğu aktarıldı.

4 YILDIR KİMSE İDAM EDİLMEMİŞTİ

Bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn de, 2010'den beri ilk idam cezasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Reprieve insan hakları örgütüne göre Körfez ülkelerinde idam cezasının artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşen infaz, Kuveyt'te 2013'ten beri verilen ilk idam cezası olma özelliği de taşıyor.

 




Kaynak: haberler.com



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