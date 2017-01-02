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Kuveytliler, Suriyeli Yetimleri Sevindirdi
Kuveyt merkezli yardım derneği, Türkiye'ye sığınan Suriyeli yetimlere kaban ve para yardımı yaptı.

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Tarih: 02-01-2017 15:26
Kuveytliler, Suriyeli Yetimleri Sevindirdi
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Kuveyt merkezli yardım derneği, Türkiye'ye sığınan Suriyeli yetimlere kaban ve para yardımı yaptı.

Kuveyt'te iş adamlarının kurucusu olduğu Tarahum Derneğince temin edilen kışlık kaban ve yüzer lira bulunan zarfları almak için Şanlıurfa'da kamp dışında kalan sığınmacılar, Karaköprü Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Merkez Müdürü Mustafa Kırıkçı koordinatörlüğünde yardımlar, dernek görevlilerince tespit edilen Suriyeli 350 yetim çocuk ve ailelerine dağıtıldı.

Dernek sorumlusu Kuveytli Halit Azimi, muhabirine, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmacılara ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

Suriyeli sığınmacılara çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Azimi, "Dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız devam etmektedir. Bu oluşturulan savaşlar nedeniyle dünyanın birçok yerinde çok sayıda yetim çocuk ve dul kadın bulunmaktadır. Biz dernek olarak yetimlere sponsorluk yapıyoruz, aylık olarak nakdi destekte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azimi, Müslümanlardan Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardımda bulunmalarını beklediklerini kaydetti.

Kırıkçı da sığınmacılara desteklerinden dolayı Kuveytlilere teşekkür etti.






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