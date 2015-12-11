Lumia 640XL çıkış tarihi belli oldu! İşte merak edilen özellikleri

Lumia 640 XL,HD (1280x729) ekran çözünürlüğe sahip ve 259ppi pisek yoğunluğuna sahip.%.7 inç. Clearblack ekrana sahip olan Lumia 640XL IPS spor ve Corning Gorilla Glass 3 ile ekranın çizilmesine karşı koruma sağlıyor.

Lumia 640 XL özellikleri açıklandı!



Lumia 640 XL,HD (1280x729) ekran çözünürlüğe sahip ve 259ppi pisek yoğunluğuna sahip.%.7 inç. Clearblack ekrana sahip olan Lumia 640XL IPS spor ve Corning Gorilla Glass 3 ile ekranın çizilmesine karşı koruma sağlıyor. Lumia 640XL bir Qualcomm Snapdragon 400 SoC tarafından desteklenmektedir. Cihaz 1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile birleştirilmiş durumda. Cihaz hafızası 128GB kadar microSD kart ile genişletilebilir.



Kamera olarak Lumia 640XL 13 megapiksel otofokus arka atıcı, LED flaş ve ZEISS lens ve ayarlanır yerleştirilen bir 5-megapiksel sensör ile birlikte geliyor. Çift SIM desteğine sahip yeni 4G LTE 3G, Wi-Fi desteklemiştir.

Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM teknik özellikleri



3G Bant: 850/900/1700/1900/2100 HSDPA

2G Bant: GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ve SIM 2

Duyurulma: 2015 Mart

Çıkış Tarihi: 2015 Mart

Boyut



Telefon Tipi Ağırlık: 171 gr (6.03 ons)

Telefon Boyutu: 157.9 x 81.5 x 9 mm (6.22 x 3.21 x 0.35)

Görüntü özellikleri



Ekran Ölçüleri: 720 x 1280 piksel (~ 259 ppi piksel yoğunluğu)

Renk Derinliği: 16M renk

Ekran Tipi: IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran

Zil sesi / Titreşim: Var

Melodi Tipi / Titreşim; MP3, WAV zil sesleri

Özellikler



Bas-Konuş: Yok

WAP: Var

İşletim Sistemi: Lumia Denim Microsoft Windows Phone 8.1

Mesajlaşma: SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E