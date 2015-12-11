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Lumia 640XL çıkış tarihi belli oldu! İşte merak edilen özellikleri
Lumia 640XL ın çıkış tarihi netleşmeye başladı. Merakla beklenen Lumia 640XL özellikleri ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Lumia 640XL çıkış tarihi belli oldu! İşte merak edilen özellikleri
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Lumia 640 XL,HD (1280x729) ekran çözünürlüğe sahip ve 259ppi pisek yoğunluğuna sahip.%.7 inç. Clearblack ekrana sahip olan Lumia 640XL IPS spor ve Corning Gorilla Glass 3 ile ekranın çizilmesine karşı koruma sağlıyor.


Lumia 640 XL özellikleri açıklandı!


Lumia 640 XL,HD (1280x729) ekran çözünürlüğe sahip ve 259ppi pisek yoğunluğuna sahip.%.7 inç. Clearblack ekrana sahip olan Lumia 640XL IPS spor ve Corning Gorilla Glass 3 ile ekranın çizilmesine karşı koruma sağlıyor. Lumia 640XL bir Qualcomm Snapdragon 400 SoC tarafından desteklenmektedir. Cihaz 1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile birleştirilmiş durumda. Cihaz hafızası 128GB kadar microSD kart ile genişletilebilir.


Kamera olarak Lumia 640XL 13 megapiksel otofokus arka atıcı, LED flaş ve ZEISS lens ve ayarlanır yerleştirilen bir 5-megapiksel sensör ile birlikte geliyor. Çift SIM desteğine sahip yeni 4G LTE 3G, Wi-Fi desteklemiştir.


Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM teknik özellikleri


3G Bant: 850/900/1700/1900/2100 HSDPA
2G Bant: GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ve SIM 2
Duyurulma: 2015 Mart
Çıkış Tarihi: 2015 Mart


Boyut


Telefon Tipi Ağırlık: 171 gr (6.03 ons)
Telefon Boyutu: 157.9 x 81.5 x 9 mm (6.22 x 3.21 x 0.35)


Görüntü özellikleri


Ekran Ölçüleri: 720 x 1280 piksel (~ 259 ppi piksel yoğunluğu)
Renk Derinliği: 16M renk
Ekran Tipi: IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran
Zil sesi / Titreşim: Var
Melodi Tipi / Titreşim; MP3, WAV zil sesleri


Özellikler


Bas-Konuş: Yok
WAP: Var
İşletim Sistemi: Lumia Denim Microsoft Windows Phone 8.1
Mesajlaşma: SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E




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