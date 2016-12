Lütfi Elvan - Ankara'daki Terör Saldırısı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - MTSO toplantı salonundan genel detay - Dinleyici detayları - Lütfi Elvan'nın açıklamaları - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Mersin Oraganize Sanayi Bölgesi'ni ziyareti - İşçilerle yemek - İşçi ve işverenlerle fotoğraf Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan: - "(Ankara'daki terör saldırısı) Sönen ocakların acılarından bir siyasi beklentisi olanlar ortadadır ve milletimiz de bunu görmektedir. Kimlerin kandan beslenerek büyümeye çalıştıklarını da görüyor. Milletimizle birlikte olacağız. Türkiyemizle birlikte olacağız. Kötüye fırsat vermemek için el birliğiyle çalışacağız" Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili adayı Lütfi Elvan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Sönen ocakların acılarından bir siyasi beklentisi olanlar ortadadır ve milletimiz de bunu görmektedir. Kimlerin kandan beslenerek büyümeye çalıştıklarını da görüyor. Milletimizle birlikte olacağız. Türkiyemizle birlikte olacağız. Kötüye fırsat vermemek için el birliğiyle çalışacağız" dedi. Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) iş adamlarıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'da yaşanan terör olayında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Saldırının Türkiye'ye yapıldığını bunun açık ve net görüldüğünü ifade eden Elvan, "Bu saldırı milletimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze yapılmış olan bir saldırıdır. Bu saldırının kimler tarafından hangi kuklalar tarafından gerçekleştiği yönünde emniyet ve istihbarat birimlerimiz titizlikle çalışmalarını yürütüyorlar" dedi. Elvan, saldırının arkasındakilerin eninde sonunda ortaya çıkarılacağını, sadece "kukla ve maşalar"ın değil bunların arkalarındaki güçlerin de ortaya çıkarılarak hesap sorulacağını söyledi. Türkiye'de geçmişte de buna benzer terör hadiselerinin yaşandığını anımsatan Elvan, şöyle konuştu: "Özellikle seçim önceleri ülkemizin, birliğimizin zayıflatılmasına yönelik bu tür provokatif girişimler geçmişte de oldu. Bugün de maalesef karşı karşıya kaldık. Hangi seçim süreci olursa olsun 2002'den beri mutlaka bu seçim süreçlerinde ortalığı karıştırmak ve bir anlamda siyaseti dizayn etme adına girişimler olduğunu görüyoruz. Bir üst akılla yine profesyonel bir yaklaşımla bu tür hadiseleri maalesef ülkemizde gerçekleştirdiler. Ama bunların peşini kesinlikle bırakmayacağız. Bu tür büyük terör hadiseleri sadece ülkemize mahsus hadiseler değil, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde zaman zaman bu tür sıkıntılar yaşandı. 11 Eylül'de Amerika'da yaşanan hadise, daha sonra Madrid ve Londra'da yaşanan hadiseler. Bunlar gerçekten terör örgütlerinin o ülkeyi karıştırmak ve o ülkede bir anlamda istikrarı bozma adına yapılan girişimlerdir. Ama o ülkelerdeki yaklaşımlara baktığımızda bu tür hadiselerden sonra her bir birey ve sivil toplum kuruluşu ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk bilinci içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. İşte bu süreçte bizler de konuşmalarımıza, söylemlerimize dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum." Bu tür hadiseler karşısında birlik ve bütünlüğü zedeleyici yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Elvan, bu tür olayların yaşandığı Avrupa ülkelerinde hayatını kaybeden insanlar üzerinden siyaset yapılmadığı ve tabutlarının üzerine bölücü örgüt bayrağı asmaya kalkanların da olmadığını belirtti. Yapılan saldırının, demokrasiye ve insanlığa yapıldığını anlatan Elvan, şunları kaydetti: "Bu saldırıların birileri tarafından ne kadar suistimal edildiğini milletimiz görüyor. Bizim sadece kamera karşısında gözlerimiz nemlenmiyor. Kalbimiz kan ağlıyor ve acımızı vakarla çekeceğiz. Hangi ellerin, hangi emellerle bu saldırıyı yaptığını tespit edip bununla ilgili de gereken neyse ülke olarak yapacağız. Asla ve kata terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Açık ve net söylüyorum. Son eli kanlı katil imha edilene kadar bu milletin birlik, dirlik ve huzuruna kast eden son bataklıklar kurutuluncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz, Türkiye'yi kolay kazanmadık. Milletimizi de yolda bulmadık. Türkiye'yi Irak ya da Suriye'ye çevirmeyi düşünenler boşa çıkacaklardır. Türkiye bir Avrupa devletidir. Türkiye, sınırları cetvelle çizilen bir ülke değildir. Türkiye, ne bir kabile devleti ne de bir aşiret devletidir. 78 milyon insanımız bir bütün olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye, bir uçtan bir uca bu ülkenin sahibidir. Bizim selam verdiğimiz bayrak, ay yıldızlı al bayrağımızdır. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bizim üzerinde yaşamaktan şeref duyduğumuz ülke de Türkiye'dir.""Ölen her can bizim canımızdır. Sönen her ocak bizim ocağımızdır" diye Elvan, "Sönen ocakların acılarından bir siyasi beklentisi olanlar ortadadır ve milletimiz de bunu görmektedir. Kimlerin kandan beslenerek büyümeye çalıştıklarını da görüyor. Milletimizle birlikte olacağız. Türkiyemizle birlikte olacağız. Kötüye fırsat vermemek için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu. Elvan, gün içerisinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Mersin Oraganize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret etti. Sanayi bölgesindeki, işçi ve işverenlerin şikayetlerini, isteklerini dinleyen Elvan, işçilerle yemek yeyip fotoğraf çektirdi. Elvan'ın, ziyaretlerine eşi Zeliha Elvan ve AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar ile partililer eşlik etti.

ANKARA'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ