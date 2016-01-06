M. AKİF İNAN ÖLÜMÜ' NÜN 16. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI .

Şanlıurfa' lı Şair, Yazar. M. Akif Inan ölümünün 16 . Yılında Harran kapısındaki kabri başında anıldı . Törene Inan' ın ailesi sevenleri siyasiler çok sayı' da bürokrat'ın yanı sıra sevenleri katıldı . Ancak törende enbüyük eksiklik organizeyi yapanların , gerekli duyuruyu yapmayıp katılımın istenenden düşük olması nedeni ile organizeyi yüzlerine gözlerine bulaştırmalarına neden oldu .

Öte yandan . Tarım. Gıda. Ve hayvancılık bakanı Şanlıurfa millet vekili Faruk Çelik te sosyal medya üzerinden . Bir mesaj yayınlıyarak , M Akif Inanı andı . Bakan Çelik mesajında vefatı' nın 16 . Yılında M. Akif ınanı özlem ve rahmetle anıyorum dedi .