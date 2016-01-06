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M. AKİF İNAN ÖLÜMÜ' NÜN 16. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI .
ŞANLIURFA'LI ŞAİR, YAZAR VE MEMURSEN SENDİKASI' NIN KURUCU GENEL BAŞKAN'I M. AKİF İNAN ÖLÜMÜNÜN 16. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI .

M. AKİF İNAN ÖLÜMÜ' NÜN 16. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI .
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Şanlıurfa' lı Şair, Yazar. M. Akif Inan ölümünün 16 . Yılında Harran kapısındaki kabri başında anıldı . Törene Inan' ın ailesi sevenleri siyasiler çok sayı' da bürokrat'ın yanı sıra sevenleri katıldı . Ancak törende enbüyük eksiklik organizeyi yapanların , gerekli duyuruyu yapmayıp katılımın istenenden düşük olması nedeni ile organizeyi yüzlerine gözlerine bulaştırmalarına neden oldu .

Öte yandan . Tarım. Gıda. Ve hayvancılık bakanı Şanlıurfa millet vekili Faruk Çelik te sosyal medya üzerinden . Bir mesaj yayınlıyarak , M Akif Inanı andı . Bakan Çelik mesajında vefatı' nın 16 . Yılında M. Akif ınanı özlem ve rahmetle anıyorum dedi .




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