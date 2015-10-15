Mahsur Kalan Kedi Bir Haftadır Kurtarılamadı

Mersin Büyükşehir Belediye binasının karşısında yer alan bir binanın 4. katındaki pencere önüne nasıl çıktığı bilinmeyen kedi yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar bir haftadır kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verirken tüm kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

YİNE SONUÇ ALMDI

Kedinin bir haftadır binada mahsur kaldığını belirten çevredeki vatandaşlardan biri, itfaiye ekiplerine tekrar haber vererek kedinin kurtarılmasını istedi.

Kısa sürede bina önüne gelen itfaiye ekipleri, kedinin bina etrafında dolaşması ve kendilerinden kaçması nedeniyle bir türlü kurtarma çalışmasını sonuçlandıramadı.

MAHSUR KALMAYA DEVAM ETTİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları 7. günde de sonuç vermeyince kedi bulunduğu binada mahsur kalmaya devam etti.