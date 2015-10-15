Maskeli Hırsızlar Önce Kameraya, Sonra Polise Yakalandı

Mersin'de 8 ayrı marketten hırsızlık yapanlar yüzleri maskeli olmasına rağmen güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis tarafından yakalandı.

Son günlerde özellikle alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde hırsızlığı gerçekleştiren 5 kişinin kimliğini belirleyen ekipler, 4'ünü gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden S.B. ve B.A. adliyeye sevk edilirken, küçük yaştaki İ.Y. ve Y.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Son iki haftada toplam 40 bin TL değerinde sigara ve içki çaldıkları belirlenen zanlıların bir marketten gerçekleştirdikleri hırsızlık anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine gelen yüzleri maskeli 3 zanlı, etrafta keşif yaptıktan sonra iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye giriyor. Maskeli hırsızlar, daha sonra marketteki sigara ve içkileri kısa süre içerisinde alarak kaçıyor. - Mersin