Reklam
Bugun...


Maskeli Market Hırsızları Kamerada
Mersin’de girdikleri 8 ayrı marketten hırsızlık yapan maskeli 5 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

Maskeli Market Hırsızları Kamerada
+ -

Mersin'de girdikleri 8 ayrı marketten hırsızlık yapan maskeli 5 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son 15 gün içerisinde merkez Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde alış veriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıları kamera görüntülerinden tespit eden polis, 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan zanlılardan S.B. ve B.A. adliyeye sevk edilirken, yaşları küçük olan İ.Y. ve Y.Ç.'nin ise işlemlerinin Çocuk Şube Müdürlüğü'nce yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, toplam 40 bin lira civarında sigara ve içki çaldıkları belirlenen şüphelilerin bir marketten gerçekleştirdikleri hırsızlık anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine gelen yüzleri maskeli 3 zanlı, etrafta keşif yaptıktan sonra marketin içerisini gözetliyor. Caddedeki araç sesini duyarak 2 kez bölgeden uzaklaşan zanlılar, üçüncü girişimlerinde iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye giriyor. Maskeli hırsızlar, daha sonra marketteki sigara ve içkileri kısa süre içerisinde alarak kaçıyorlar. - MERSİN




Bu haber 101 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
Tipioğlu'nu Urfalılar sevdiTipioğlu'nu Urfalılar sevdi
Şanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya GözaltıŞanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya Gözaltı
Pompalı Tüfekle Intihar EttiPompalı Tüfekle Intihar Etti
Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi ÖldüViranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Hilvan'da PTT ÇilesiHilvan'da PTT Çilesi
Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdihamŞanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI