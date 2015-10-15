Maskeli Market Hırsızları Kamerada

Mersin'de girdikleri 8 ayrı marketten hırsızlık yapan maskeli 5 kişi, önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son 15 gün içerisinde merkez Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde alış veriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıları kamera görüntülerinden tespit eden polis, 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan zanlılardan S.B. ve B.A. adliyeye sevk edilirken, yaşları küçük olan İ.Y. ve Y.Ç.'nin ise işlemlerinin Çocuk Şube Müdürlüğü'nce yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, toplam 40 bin lira civarında sigara ve içki çaldıkları belirlenen şüphelilerin bir marketten gerçekleştirdikleri hırsızlık anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine gelen yüzleri maskeli 3 zanlı, etrafta keşif yaptıktan sonra marketin içerisini gözetliyor. Caddedeki araç sesini duyarak 2 kez bölgeden uzaklaşan zanlılar, üçüncü girişimlerinde iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye giriyor. Maskeli hırsızlar, daha sonra marketteki sigara ve içkileri kısa süre içerisinde alarak kaçıyorlar. - MERSİN