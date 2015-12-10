Maşuk TOKİ'ye Doğalgaz Yok!

Şanlıurfa'nın Maşuk Bölgesi'nde yapılan ve 1 Kasım seçimlerinden hemen önce teslim edilen TOKİ konutlarının tamamlanmadan ev sahiplerine verildiği ortaya çıktı.

Asansör, çöp ve temizlik sorunlarının yanında bir de doğalgaz verilmediği için sıkıntı yaşanan konutlarda, en büyük sıkıntı muhatap bulmakta çıkıyor.

Maşuk Bölgesi'nde 1 Kasım seçimlerinden bir hafta öncesinde anahtar teslimatı gerçekleştirilen 450 konut projesinde hak sahibi aileler, bugünlerde evlerinde değil de yakınlarının evlerinde kalmak zorunda bırakılıyor.

Asansörlerin çalışmadığı, site temizliğinin yapılmadığı konutlarda son olarak baş gösteren ısınma sorunu için eleştirilerin hedefindeki kurum ise AKSA Doğalgaz oluyor. Sıfır dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarında su birikintilerinin yer yer buza dönüştüğü görülürken, Merkez Yapı ve Biser İnşaat ortaklığıyla yapılan konutlardan anahtarını alan TOKİ sakinlerinin çoğunun bu soğuklar nedeniyle evlerinde kalmadığı ortaya çıktı.

Merkezi ısınma sisteminin kurulduğu konutlarda ilk projeye onay vermeyen ilgili kurum AKSA Doğalgaz, ikinci projenin kendilerine gelmesine rağmen bölgede tesisat anlamında eksiklikler yaşandığını açıkladı. AKSA Doğalgaz yetkilileri, Gazete İpekyol'a konuşarak sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını ileri sürdü.

ERDOĞDULAR: EKSİ 20 DERECE DE OLSA GAZ VERMEM

AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Mustafa Erdoğdular, projenin kendilerine kısa bir süre önce ulaştığını ve kurum çalışanlarını Maşuk'a göndererek rapor hazırladıklarını anlattı. 10 kalem adı altında eksiklerin tespit edildiğini ve ilgili firma yetkililerine bunların yerinde gösterildiğini kaydeden Müdür Erdoğdular, "Vatandaşın güvenliği için tüm bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar oraya gaz akışı sağlamamız mümkün değil. Bizim bu aşamada gazı vermemiz kanun bazında da yasaktır" dedi.

'EKSİKLERE RAĞMEN VERSEK SUÇ İŞLEMİŞ OLURUZ'

TOKİ konutlarındaki eksikleri sıralayan Erdoğdular, şöyle konuştu: "Eksiklikler 10 kalem halinde sıralandı. Daha önceleri baca ile sıkıntı vardı o şuan aşılmış. Proje onaylanmadığı halde ekiplerimizi bölgeye göndererek sahada incelemeler yaptık. İkinci bir bekleme olmasın diye bunlar yapıldı. Bunun dışında 10 madde halinde eksiklik tespit ettik. Örneğin kazan emniyet acil butonu yapılmamış ve yapan firma bunları göz ardı etmiş. Bu kazan acil butonu herhangi bir sorun sırasında devreye girer ve elektriği keser, her şeyi durdurur. Bu olmayınca tehlike demektir. Biz bunu göz ardı ederek gazı verirsek suç işlemiş oluruz. Bu olmayınca tehlike demektir. Yani vatandaş üşümesin diye onları tehlikeye atamayız. Gaz akışını durduran vana da yok. Acil durumda gaz akışını durduracak bir mekanizma olması gerekiyor. Onun dışında kazan dairesinde yanıcı maddeler var. Bunu kabul edemeyiz. Duvar geçitlerinde mastik dolgu dediğimiz bir madde var, o da kullanılmamış. Eksi 10 veya eksi 20 derece soğuk da olsa biz gazı açamayız. Biz tüm bu eksiklikleri firma yetkililerini yanımıza alarak rapor haline getirdik ve kendilerine söyledik. Bu maddeler bizim için olmazsa olmazlardır. Tüm bunlar olmazsa biz kesinlikle gazı veremeyiz."

'İNSANLAR KOLAYA KAÇIYOR VE BİZİ SUÇLUYOR'

İlgili firmalar tarafından eksiklerin giderildiği gün itibariyle gaz akışını sağlayabileceklerini de sözlerine ekleyen Erdoğdular, "Bu eksiklikler giderildikten sonra tekrardan bir denetim yapacağız.

İnsanlar kolayına kaçıyor ve bizi suçluyorlar. Eksiklik var olduğu sürece, 10 yıl da geçse gazı açmam.

Aylardır bu adımı atmayanlara gidip sormak lazım. Bekleniyor bu eksiklikler giderilmiyor ve sonradan niye gaz vermiyorlar diyorlar. Gaz bu şakası olmaz. Henüz gaz akışını sağlamak için gerekli düzenek yerine getirmemiştir. Gerekli eksiklikler firmaya bildirilmiştir. Şartnameye göre emniyet uygulandıktan sonra gaz akışı sağlanacaktır" diye konuştu.

AKSA TOKİ'DEN YANA ÇOK DERTLİ

Kurumu tarafından Haziran 2014 döneminde bölgeye servis kutusu tesis edildiğini ve bu dönemden sonra inşaatı üstlenen ilgili firma tarafından herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Erdoğdular, "Haziran dan 2014 beri kutu tesis değilmiş o tarihten itibaren bir gelişme yaşanmamış. Burada organizasyon bozukluğu var. TOKİ bu işlerin tanzimini yapmadan devrediyor. Biz TOKİ'ye yazı yazmayı düşünüyoruz. TOKİ bunu evvelden yapmış olsa bu sıkıntı yaşanmaz" dedi.

VATANDAŞ İSYANDA

Tüm bu sıkıntıların yaşandığı Maşuk'ta ikamet eden vatandaşlardan Mustafa Demir ise, havaların soğuk olması nedeniyle evinde oturamadığını söyledi. Üç çocuğu olduğunu ve hastalık riskine karşı şehir merkezindeki akrabalarının evinde kaldığını anlatan Payık, "Anahtar teslimatında büyük sevinç yaşadık. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen hala asansörler çalışmıyor ve sitenin çevresi çöp yığınları ile dolu. Tüm bunlar bir yana ısınamıyoruz. TOKİ konutlarının bulunduğu bölge tepelik bir kısım olduğu için akşamları çok soğuk oluyor. Adeta her yer buz tutuyor. Kime gidip derdimizi anlatacağımızı bilemiyoruz. Bu memleketin bu kadar sahipsiz olduğu hiç tahmin edememiştim" diyerek dert yandı.

ANAHTAR VERİLMEDEN DOĞALGAZ PARASI ALINMIŞTI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Şanlıurfa'da ev hayali kuran dar gelirli ailelerin heveslerini deyim yerindeyse kursaklarında bıraktı. Şubat ayında yatırılan peşinatların ardından hiçbir açıklama yapmayan TOKİ, sıra anahtar teslimatına gelince başta doğalgaz merkezi sistemi olmak üzere birçok kalem adı altında ev sahiplerine 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında fatura çıkarmıştı.

Bununla da yetinilmemiş kapısı kilitlenmeyen, küveti kırık, tesisatı sıkıntılı ve iç donanımı eksikliklerle dolu TOKİ evleri, anahtar teslimatında hiçbir sorun yokmuş gibi tutanak adı altında imzalatılmıştı.

( Gazeteipekyol)

