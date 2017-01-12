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Meclis'te gece yarısı büyük kavga çıktı!
TBMM Genel Kurulu'nda bu gece yarısı tansiyon düşmüyor, son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanıyor. Devlet Bahçeli'nin flaş açıklamaları sonrasında bir son dakika gelişmesi de genel kurul salonunda yaşandı.

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Tarih: 12-01-2017 18:19
Meclis'te gece yarısı büyük kavga çıktı!
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Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşmasının ardından CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurul'unda kürsüyü işgal ettiler.

Yaşanan bu gelişmenin ardından genel kurul salonunda çok büyük bir kavga yaşandı. Genel Kurul yaşanan büyük gerilim üzerine oturuma ara verildi.

Aradan sonra değişikliğin 5. maddesinin görüşülmesi için tekrar oturum açıldı. Bu esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oylaması yapılacak 5. maddenin parlamentonun geleceğiyle ilgili olduğunu bu yüzden de yarın öğlen saatlerinde yapılması gerektiğini söyledi.

Bu talebin kabul edilmemesi üzerine CHP oylamaya katılmayacağını bildirdi.

3. MADDE 341 OY İLE KABUL EDİLDİ

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

4. MADDE 343 OY İLE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

5. MADDE GÖRÜŞÜLÜYOR

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda beşinci maddenin görüşmelerine geçildi.

Söz konusu madde ile TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.





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