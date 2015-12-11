Medcezir'in albümü çıktı

Ay Yapım’ın fenomen dizisi Medcezir’in soundtrack albümü dijital platformda satışa sunuldu.

Dizinin müziklerini yapan Toygar Işıklı’nın imzasını taşıyan albüm, yayınlandığı andan itibaren listelerde 1. Sıradan yerini aldı!





İki sezon boyunca milyonları ekran başına toplayan fenomen dizi Medcezir’in en az kendisi kadar çok konuşulan müzikleri bir soundtrack albümde toplandı. Ünlü müzisyen Toygar Işıklı imzasını taşıyan album, satışa sunulduğu andan itibaren dijital platformlara birinci sıradan girdi.





Geçtiğimiz günlerde En İyi Dizi Müziği kategorisinde Medcezir dizisinin müzikleriyle ikinci defa Altın Kelebek ödülünü kucaklayan Toygar Işıklı, albüme gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor. Kendisine 12 ayrı ödül kazandıran Medcezir müziklerinin kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Toygar Işıklı’nın Medcezir Soundtrack albümünde 49 eser yer alıyor.