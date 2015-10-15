Mersin Eğitim İş, Ankara'daki katliamı lanetledi!

Katılımcıların son derece üzgün olduğunun gözlemlendiği basın açıklamasını Eğitim İş Şube Başkanı Hakan Boyar yaptı. Eyleme katılanlar sık sık “Katiller bir gün hesap verecek,”teröre bulanan eller kırılsın, inadına barış, inadına barış, barış hemen şimdi, Terörün ırkı, dili, dini olmaz. Faşizme karşı omuz omuza,”Katil ABD Ortadoğu’dan defol” solaganları attı.

Terör, nereden gelirse gelsin insanlık suçu”olduğunu vurgulayan Boyar,”Ankara’nın göbeğinde yaşanan insanlık dışı katliamda ölen emekçiler,gençler bizim evlatlarımızdır, yurttaşlarımızdır. Ankara'daki katliamda kaybettiğimiz yurttaşları anmak,acıarını paylaşmak, yurttşların en temel hakkı olan yaşama hakkına sahip çıkmak,terörü, terörü siyaset edenleri ve terörden nemalananları kınamak amacıyla Birleşk Kamu Fedarasyonu olarak 12 Ekim pazartesi günü iş bıraktık.

ANKARA'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Hayatını kaybedenlere rahmet,acılı ailelerine ve tüm ulusumuza baş sağlığı,yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” sözleriye basın açıklamasını tamamladı.

Muhabir: Mehmet KOÇAK / MERSİNANKARA'DAKİ SALDIRIYA ÜNLÜ İSİMLERİN TEPKİLERİANKARA'DA BARIŞ MİTİNGİ KANA BULANDI, GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINPATLAMA SONRASI OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLERİŞTE BAŞKENT'İ KANA BULAYAN O PATLAMA !