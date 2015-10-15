Mersin - Kamu Emekçileri Sokakta

Kamu emekçileri sokakta

Mustafa ERCAN-Mustafa İNSAN/ MERSİN, - MERSİN'de kamu çalışanları, Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 95 vatandaş için iş bırakarak yürüdü. Eyleminin da konuşan HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, Türkiye halklarının barış için inadına bir arada olacağını, bu birliği de kimsenin bozamayacağını söyledi. Eylemcilerin dağılmasının ardından şüpheli paket paniği yaşandı. Kontrollü bir şekilde patlatılan paketin karbüratör parçalı olduğu ortaya çıktı

ANKARA'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

**) GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

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