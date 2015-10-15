Mersin'de AK Parti- MHP Gerginliği

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde seçim çalışması yürüten MHP konvoyunun geçişi sırasında, AK Parti görevlilerinin bulunduğu otomobildeki 3 kişinin bir grup tarafından dövülmesi, bu olayla ilgili içinde MHP milletvekillerinin de bulunduğu konvoyun jandarma tarafından durdurulup aranmak istenmesi, kentte gerginlik yarattı.

Bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre, dün sabah saatlerinde içinde AK Parti Erdemli İlçe örgütü üyesi ve mitinglerde anonslar yapan Seyit Duru (20) ile 2 arkadaşının bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna giriyor. O sırada Erdemli ve Silifke ilçelerine giden MHP konvoyundan ayrılan yaklaşık 30 kişilik grup aynı istasyona girerek tartıştıkları AK Parti görevlilerine saldırıp dövüyor.

Yaraanan Seyit Duru Hastane'ye sevk edilirken, şikayeti üzerine jandarma saldırganları yakalamak amacıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Ali Öz ile Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın bulunduğu otomobili, ilçe gezileri dönüşü Erdemli'de durdurarak aramak istedi. MHP'liler buna tepki göstererek güvenlik yetkilileri ile tartıştı.

BAŞKAN KOCAMAZ: BİZ BU DEVLETİN HANGİSİNE GÜVENECEĞİZ

Jandarmanın daha önce kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına almak üzere konvoyun önünü kestiği belirtilirken, tartışmaya başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz bu devletin hangisine güveneceğiz, kime güveneceğiz? Bir sürü PKK'lıya böyle bir hareket yapabiliyor musunuz? Bizim arkadaşlarımız darp edilseydi yolu kapatır mıydınız? Bunu PKK'lıya yapmıyorsunuz, bayrağa sahip çıkan insanlara yapıyorsunuz."

Konvoyun trafiği aksatmaya başlaması üzerine, herhangi bir gözaltı olmadan geçişine izin verildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinde parti anonsculuğunu yapan Seyit Duru ve 2 arkadaşının bulunduğu araç benzin istasyonuna girdikten sonra yaklaşık 30 kişi araca doğru yöneliyor. Aracın kapısını açan öfkeli kalabalık, araç içerisinde bulunan Seyit Duru ve arkadaşlarını darp etmeye başlıyor. Araçtakileri dışarı çıkaran saldırganlar tekme ve yumruklarla linç edercesine darp ediyor. Bazı partililer de araca saldırarak ön camını kırıyor. Kavga bazı partililerin araya girmesi ile son buluyor.

CUMHURBAŞKANI KİTABINA KIZMIŞLAR

Vücudunun değişik yerlerinde darp izi bulunan ve tedavisi süren Seyit Duru olayı şöyle anlattı:

"arkadaşlarla birlikte aracımızla gidiyorduk. O sırada MHP konvoyu Silifke tarafına geçiyordu. Ben de elimdeki Cumhurbaşkanı'na ait kitapçığı okurken onlara gösterdim. Bu sırada, aracımızı sıkıştırmaya başladılar. biz de onlardan kurtulmak için kaçmaya başladık. Takipleri sürünce istasyona sığındık. Arkamızdan gelen yaklaşık 30 kişi inip saldırdı. Petrolün marketine kendimizi atıp, canımızı kurtardık."

MHP'NİN 'ARAMA' TEPKİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk de yollarının kesilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Arabanın içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri ve ben varım. 'Aranan adamlar var' dediler. Hangi yetkiyle önümüzü kesebiliyorsunuz? dedik. Sabah bir kavga olduğunu söylediler. Hadiseyi de biz orada öğrendik. Kavgaya karışanların konvoyda olduğunu söylediler. İsimleri ve eşgalleri yok. Milletvekili korumaları olduğunu söylediler. Milletvekilimizin, benim, Büyükşehir Belediye Başkanımızın koruması yok. Ellerinde arama kararı olup olmadığını sorduk, 'Yok' dedi. 'Bize iki kişi verin sizi bırakalım' dedi. Biz kimi neye göre verelim, kimin ocağını yıkalım. MHP'nin konvoyunu, eğer doğru ise, Valinin emri ile durduruyorlar. Böylesine kanunsuz, despot, hukuksuz idarenin kontrolünde seçime gidiyoruz. Bizim önümüzü kesince geride 2 bin araçlık bir konvoy oldu. Ambulans var siren çalıyor. Arabalarımızı çekmemize müsaade etmiyorlar ki, ambulansa yer açalım. Bizi PKK'lılar gibi askerle muhatap etmek istediler, zorladılar. Buna sebep olanlardan kanun önünde hesap soracağız. Avukatımıza talimat verdik. Çekilen tüm görüntüleri vereceğiz. En korkunç tarafı, ağzından kaçırdı. Gayri ihtiyari Vali'nin talimatı olduğunu söyledi. Bundan sonrasını Vali düşünsün."

AK PARTİ İNCELİYOR

Otomobilinden indirilip dövülen AK Partili Seyit Duru'nun tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde sürerken, AK Parti il yöneticileri de özel bir ekip ile gelişmeleri incelemeye aldı. AK Parti Mersin 1'nci sıra Adayı Lütfi Elvan Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren AK Parti Gençlik Kolları Üyesi ve parti anons görevlisi Seyit Duru'yu eşiyle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.