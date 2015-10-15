Mersin'de Kamu Çalışanları İş Bırakarak Patlamada Ölenleri Andı

Mersin'de kamu çalışanları, KESK'in çağrısı üzerine iş bırakarak Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yürüdü.

KESK'e bağlı sendika üyesi kamu çalışanları merkez Akdeniz İlçesi'ndeki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda toplandı. Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının, dövizlerin taşındığını eylem sırasında, 'Artık ölmek istemiyoruz. Yaşatmak için barış hemen şimdi', 'Saat 10.10.10 Ankara katliamı. Yastayız, isyandayız', 'Ankara katliamını protesto ediyoruz' pankartları açıldı. 'Savaşa hayır, inadına barış', 'Yaşasın hakların kardeşliği', 'Katil İŞID işbirlikçi AKP', 'Yaşasın devrimci dayanışma', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' ve 'İsyan, boykot, direniş' sloganları atan yaklaşık 10 bin kişi daha sonra yürümeye başlayınca 3 Toma ve çevik kuvvet polisi tarafından önleri kesildi.

ANKARA'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Yürüyüşü organize eden KESK Şubeler Platformu üyeleri polis müdürleri ile görüşerek engelin kaldırılmasını istedi. Polis, grubun kalabalık olduğunu bu nedenle araya provokatörlerin girebileceği uyarısında bulunanca sendikacılar kendi güvenliklerini oluşturduklarını söyledi. Bunun üzerine yapılan görüşmede grubun yürümesine izin verildi.

AK PARTİ BİNASINA SİYAH ÇELENGE İZİN YOK

Yürümeye devam eden kalabalık grup daha sonra AK Parti Akdeniz ilçe binasının bulunduğu Zeytinlibahçe Caddesi'ne geçti. Ancak burada yolu polisler tarafından kesilen grubun AK Parti binasına yaklaşmalarına izin verilmedi. Yaşamını yitirenler için 1 dakika saygı duruşunda bulunan kalabalık oturma eylemi yaptı. KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Özbay, siyasi iradenin amacının, Gezi isyanından bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonların iradesini kırmak olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından gruptan 10 kişi, beraberinde getirdiği siyah çelengi AK Parti İlçe teşkilatına götürmek istedi, ancak izin verilmeyince Tomaların olduğu yere bıraktı. Grup, olaysız dağıldı. - Mersin

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