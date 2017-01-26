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Mezarlıkta Dehşet! Yan Yana 3 Erkek Cesedi Bulundu
Mezarlıkta kalaşnikofla vurulmuş 3 erkek cesedi yan yana bulundu.

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Tarih: 26-01-2017 11:06
Mezarlıkta Dehşet! Yan Yana 3 Erkek Cesedi Bulundu
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Adana'dan sabah saatlerinde korkunç bir haber geldi. Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.

MEZARLIĞA GELEN VATANDAŞLAR BULDU

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü.

KALAŞNİKOFLA VURMUŞLAR

Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

 

 




Kaynak: haberler.com



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