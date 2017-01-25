MHP seçmeninin yüzde 75’i ‘Hayır’cı

TGRT Haber’de yayınlanan ‘Zor Sorular’ programına Ülkü Ocakları’nın bir diğer eski başkanı Azmi Karamahmutoğlu’yla beraber katılan Dervişoğlu, MHP’nin 39 milletvekilinden 23’ünün anayasa değişikliği teklifi lehine oy kullandığını belirterek şunları söyledi: “MHP’nin parlamento grubu, bizzat Sayın Devlet Bahçeli tarafından belirlenip aday gösterilmiş milletvekillerinden müteşekkil yüzde 50’ye yakın fire veriyorsa, bizim kamuoyuna yaptığımız çağrının millet nezdinde daha büyük bir karşılık bulacağı kanaatini taşıyorum. Yüzde 75’lerin çok üzerinde de bir ‘Hayır’ oyu bekliyorum.”

‘Tartışmanın merkezi Erdoğan değil’

Karamahmutoğlu ise anayasa değişikliği teklifi paketinde ‘niyetin gizlendiğini’ öne sürdü: “Tamamen kuşkuyla bakıyorum bu pakete. Bir tarafta AKP ve MHP, diğer tarafta sadece CHP varmış gibi, yani AKP ile CHP arasındaki bir kamplaşmaymış gibi hadiseye kesinlikle bakmıyorum. Diğer taraftan bu tartışmanın merkezine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da oturtmuyorum. ‘Evet’ diyenler belki Tayyip Erdoğan’dan hareketle oy vereceklerdir fakat sonraki gelecek olanları bilmiyorlar.”

Karamahmutoğlu, ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanında duran birçok partilinin referanduma gidecek teklife ‘Hayır’ diyeceğini de belirtti: “O sebepledir ki MHP seçmeninin yaklaşık yüzde 75’i bu değişikliğe ‘Hayır’ diyor. Biz de bu yüzde 75’i, 85’e 90’a çıkarmak için çalışıyoruz.”

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

18 Ocak tarihinde başlayan ikinci tur görüşmelerde ise, maddeler ve teklifin tümü yeniden oylanmış, görüşme ve konuşma yapılmamış, sadece değişiklik önergeleri ele alınmıştı.

Anayasa değişikliğinin ikinci turunda oylanan tüm maddeler yine AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle Meclis’ten geçmişti.