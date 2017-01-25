Reklam
Bugun...


MHP seçmeninin yüzde 75’i ‘Hayır’cı
Ülkü Ocakları’nın eski başkanlarından Müsavat Dervişoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı da içeren anayasa değişikliği referandumunda MHP’li seçmenin yüzde 75’inin ‘Hayır’ diyeceğini öne sürdü.

facebook-paylas
Tarih: 25-01-2017 22:36
MHP seçmeninin yüzde 75’i ‘Hayır’cı
+ -

TGRT Haber’de yayınlanan ‘Zor Sorular’ programına Ülkü Ocakları’nın bir diğer eski başkanı Azmi Karamahmutoğlu’yla beraber katılan Dervişoğlu, MHP’nin 39 milletvekilinden 23’ünün anayasa değişikliği teklifi lehine oy kullandığını belirterek şunları söyledi: “MHP’nin parlamento grubu, bizzat Sayın Devlet Bahçeli tarafından belirlenip aday gösterilmiş milletvekillerinden müteşekkil yüzde 50’ye yakın fire veriyorsa, bizim kamuoyuna yaptığımız çağrının millet nezdinde daha büyük bir karşılık bulacağı kanaatini taşıyorum. Yüzde 75’lerin çok üzerinde de bir ‘Hayır’ oyu bekliyorum.”

‘Tartışmanın merkezi Erdoğan değil’

Karamahmutoğlu ise anayasa değişikliği teklifi paketinde ‘niyetin gizlendiğini’ öne sürdü: “Tamamen kuşkuyla bakıyorum bu pakete. Bir tarafta AKP ve MHP, diğer tarafta sadece CHP varmış gibi, yani AKP ile CHP arasındaki bir kamplaşmaymış gibi hadiseye kesinlikle bakmıyorum. Diğer taraftan bu tartışmanın merkezine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da oturtmuyorum. ‘Evet’ diyenler belki Tayyip Erdoğan’dan hareketle oy vereceklerdir fakat sonraki gelecek olanları bilmiyorlar.”

Karamahmutoğlu, ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanında duran birçok partilinin referanduma gidecek teklife ‘Hayır’ diyeceğini de belirtti: “O sebepledir ki MHP seçmeninin yaklaşık yüzde 75’i bu değişikliğe ‘Hayır’ diyor. Biz de bu yüzde 75’i, 85’e 90’a çıkarmak için çalışıyoruz.”

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

18 Ocak tarihinde başlayan ikinci tur görüşmelerde ise, maddeler ve teklifin tümü yeniden oylanmış, görüşme ve konuşma yapılmamış, sadece değişiklik önergeleri ele alınmıştı.

Anayasa değişikliğinin ikinci turunda oylanan tüm maddeler yine AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle Meclis’ten geçmişti.

 

 




Kaynak: yonhaber.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
MHP seçmeninin yüzde 75’i ‘Hayır’cıMHP seçmeninin yüzde 75’i ‘Hayır’cı
Faruk Çelik'e ''Yılın Bakanı'' Ödülü VerildiFaruk Çelik'e ''Yılın Bakanı'' Ödülü Verildi
Baydemir serbest bırakıldıBaydemir serbest bırakıldı
Demirkol sosyal medyada algı mı oluşturuyorDemirkol sosyal medyada algı mı oluşturuyor
HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir gözaltına alındıHDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir gözaltına alındı
Valiler hakkında soruşturma yokValiler hakkında soruşturma yok
Başbakan Yıldırım: 23 ile kapsayan hayati bir adım attıkBaşbakan Yıldırım: 23 ile kapsayan hayati bir adım attık
HÜDA PAR Referandum Kararını AçıkladıHÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı
FETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade EdilecekFETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade Edilecek
Numan Kurtulmuş: Sandık en kısa sürede kurulacakNuman Kurtulmuş: Sandık en kısa sürede kurulacak
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI